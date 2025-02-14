Мнение
14.02.2025, 21:02

МНЕНИЕ | Профессор Руутсоо о коррупции центристов: когда раздаются первые выстрелы, Кылварт уже на дереве

 
„Я протестую против попыток Кылварта сфальсифицировать историю“
Rein Ruutsoo Профессор-эмеритус Таллиннского университета
Митинг Народного фронта
Митинг Народного фронта
ФОТО: Tiit Veermäe / ETA /Õhtuleht arhiiv | Õhtuleht

Очередное поражение Центристской партии в коррупционном судебном разбирательстве практически сведет к нулю ее шансы на успех на предстоящих местных выборах, считает профессор-эмеритус Рейн Руутсоо.

Заявления председателя партии Михаила Кылварта о том, что они одержат победу в Таллинне, выглядят как попытка заполнить политический вакуум, который формируется вокруг Центристской партии. Однако еще более значительный ущерб, чем миллионный долг в избирательной кассе партии, наносит ее репутационный кризис. Хотя в центре коррупционного скандала оказался другой Михаил – Михаил Корб, мрачное облако сомнений нависло и над тогдашним мэром Таллина.

Но с Кылвартом всегда так – когда раздаются выстрелы, Михаил уже на дереве. Однажды ведь у него дома под кроватью нашли чемодан с оружием, принадлежавшим преступной группировке, но Кылварт снова вышел сухим из воды. Следователи не смогли доказать, что он знал, какие предметы были спрятаны под его кроватью.

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