МНЕНИЕ | Профессор Руутсоо о коррупции центристов: когда раздаются первые выстрелы, Кылварт уже на дереве

Заявления председателя партии Михаила Кылварта о том, что они одержат победу в Таллинне, выглядят как попытка заполнить политический вакуум, который формируется вокруг Центристской партии. Однако еще более значительный ущерб, чем миллионный долг в избирательной кассе партии, наносит ее репутационный кризис. Хотя в центре коррупционного скандала оказался другой Михаил – Михаил Корб , мрачное облако сомнений нависло и над тогдашним мэром Таллина.

Но с Кылвартом всегда так – когда раздаются выстрелы, Михаил уже на дереве. Однажды ведь у него дома под кроватью нашли чемодан с оружием, принадлежавшим преступной группировке, но Кылварт снова вышел сухим из воды. Следователи не смогли доказать, что он знал, какие предметы были спрятаны под его кроватью.