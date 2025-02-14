Правда ли, что USAID планировало потратить $50 млн на покупку презервативов для ХАМАС?

Из того же документа следует, что на Ближний Восток за тот же период было потрачено лишь $45 700, причём уточняется, что это была первая поставка соответствующих средств в регион с 2019 года. Более того, она была предназначена не для Палестины или сектора Газа, а для Иордании, и на закупку презервативов не было потрачено ни цента. По оценке USAID, у жителей региона ограничен доступ к средствам контроля рождаемости, а не к средствам борьбы с заболеваниями, передающимися половым путём, так что деньги были потрачены исключительно на оральные и инъекционные контрацептивы.

У правительства США существует программа по закупке средств контрацепции для развивающихся стран, чтобы помочь местным жителям контролировать рождаемость и сдерживать распространение ВИЧ и венерических заболеваний. За распределение средств отвечает USAID. В апреле 2024 года агентство опубликовало очередной отчёт о поставках средств контрацепции в разные страны, согласно которому в 2022/2023 фискальном году агентство потратило на них $60,8 млн. Почти 90% этой суммы было направлено на закупку контрацептивов для стран Африки.

Трамп действительно выступил с соответствующим заявлением, повторив, по сути, слова своего пресс-секретаря Кэролайн Ливитт. 28 января во время своего первого брифинга в новой должности она, отвечая на вопрос об аудите программ внешней помощи, сказала : „Около $50 млн налогоплательщиков были потрачены на финансирование презервативов в Газе. Это нелепая трата денег налогоплательщиков“. Никаких подробностей Ливитт не привела. Про ХАМАС и использование презервативов для изготовления бомб добавил уже Трамп, также не приведя никаких доказательств.

Из того же отчёта можно узнать, сколько всего USAID потратило на презервативы (мужские и женские) по всему миру: чуть больше $8 млн в 2022/2023 фискальном году, около $3,2 млн в 2021/2022 фискальному году и около $3,7 млн в 2020/2021 фискальном году.

Когда журналисты запросили у пресс-службы Белого дома документы, подтверждающие слова Ливитт, там сослались на публикации представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс в соцсети X. Она действительно приводила примеры того, как приостановка деятельности USAID предотвратила неоправданные, по её словам, траты, однако не упоминала $50 млн, якобы предназначавшиеся на закупку презервативов для Газы. В посте Брюс говорилось: „Пример 1: презервативы. Мы предотвратили выделение $102 млн необоснованных расходов подрядчику в Газе, включая деньги на контрацепцию“. Представитель Госдепартамента не уточнила, какая часть названной ею суммы должна была пойти на средства контрацепции вообще и на презервативы в частности.

Как сообщает CNN, под подрядчиком имелась в виду американская организация International Medical Corps (IMC), которая управляет двумя полевыми госпиталями в Газе. Представитель IMC пояснил телеканалу, что с 7 октября 2023 года организация получила от USAID около $68 млн на свою деятельность в Газе, но ни один доллар из этих средств не был использован на закупку или распространение презервативов. Хотя организация в самом деле занимается в том числе вопросами репродуктивного и сексуального здоровья, в Палестине она концентрируется на оказании неотложной помощи, поддержании работы отделения интенсивной терапии для новорождённых и центра стабилизации для детей с тяжёлым истощением.

Джереми Кониндейк, президент организации Refugees International и бывший сотрудник USAID, утверждает, что агентство закупает презервативы по $0,05 за штуку. То есть на $50 млн, о которых говорили Ливитт и Трамп, оно бы приобрело миллиард презервативов, что в разы превышает потребности любых программ по повышению доступа к контрацепции. „Похоже, что ребята из DOGE просто не умеют читать таблицы“, — добавил он.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что USAID собиралось выделить $50 млн на закупку презервативов для ХАМАС и/или жителей сектора Газа. За последние годы единственной страной Ближнего Востока, где агентство профинансировало закупку средств контрацепции (на сумму $45 700), была Иордания в 2023 году. Более того, общий объём средств, потраченных на закупку презервативов по линии USAID по всему миру за 2020–2023 фискальные годы в совокупности составляет значительно меньше $50 млн.

Итог: Неправда

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