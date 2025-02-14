Сеть ресторанов быстрого питания расширяется: новые заведения появятся в трех крупнейших городах Эстонии

В конце февраля в торговом центре Kristiine в Таллинне откроется новый ресторан HeseKebab. В мае HeseKebab откроется в торговом центре Astri в Нарве, а местоположение точки в Тарту будет объявлено в ближайшее время. В этом году компания инвестирует в расширение около миллиона евро.

Самый первый ресторан HeseKebab открылся в сентябре в столичном торговом центре T1. Заведение обслуживает около 200 клиентов в день.

„Самое главное, что наши клиенты нашли HeseKebab, и в то же время мы смогли хорошо обучить нашу команду. Теперь мы готовы к следующим шагам“, — сказала директор по развитию международных рынков и маркетингу компании Hesburger Иева Салмела.

HeseKebab предлагает кебабы и греческие блюда быстрого приготовления в виде гирос.

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