Новости Эстонии
16.02.2025, 08:53

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Можно ли захоронить тело близкого человека во дворе своего дома?

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Захоронение умершего в месте, не предназначенном для захоронения, может представлять собой преступление против умершего в соответствии с Уголовным кодексом
Захоронение умершего в месте, не предназначенном для захоронения, может представлять собой преступление против умершего в соответствии с Уголовным кодексом
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Последним желанием моей матери было, чтобы мы похоронили ее в нашем саду, под яблонями, которые она так любила. Знаю, что так раньше делали. Однако знаю и случаи, когда это было признано незаконным. Читатель Maaleht выясняет, можно ли похоронить тело близкого человека во дворе собственного дома.

В Законе о кладбищах говорится, что покойный должен быть похоронен или кремирован без неоправданной задержки, но в нем прямо не указано, где покойный может быть похоронен или в каком месте может быть развеян его прах.

По словам главы юридического отдела Министерства регионального развития и сельского хозяйства Мартина Кульпа, в законе указано, что кладбищем является только территория, предназначенная для захоронения умерших, и при установлении его статуса обязательно учитывается санитарная зона для защиты точек водозабора и грунтовых вод.

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