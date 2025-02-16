16.02.2025, 08:53
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Можно ли захоронить тело близкого человека во дворе своего дома?(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Последним желанием моей матери было, чтобы мы похоронили ее в нашем саду, под яблонями, которые она так любила. Знаю, что так раньше делали. Однако знаю и случаи, когда это было признано незаконным. Читатель Maaleht выясняет, можно ли похоронить тело близкого человека во дворе собственного дома.
В Законе о кладбищах говорится, что покойный должен быть похоронен или кремирован без неоправданной задержки, но в нем прямо не указано, где покойный может быть похоронен или в каком месте может быть развеян его прах.
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