ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Можно ли захоронить тело близкого человека во дворе своего дома?

Последним желанием моей матери было, чтобы мы похоронили ее в нашем саду, под яблонями, которые она так любила. Знаю, что так раньше делали. Однако знаю и случаи, когда это было признано незаконным. Читатель Maaleht выясняет, можно ли похоронить тело близкого человека во дворе собственного дома.