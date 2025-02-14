Олимпийский чемпион из России, который выступил в Италии: Трамп лично дал мне разрешение

Александр Большунов одержал победу в масс-старте классическим стилем на Sudtirol Moonlight Classic, опередив четырех итальянцев. Среди женщин победу одержала польская лыжница Юстина Ковальчик, которая на 16,8 секунды опередила шведку Эмму Иварссон.

После финиша Большунов дал интервью Норвежскому телевидению в приподнятом настроении. На вопрос о том, что мотивирует его поддерживать форму, он ответил: „Это сложно, но самое важное — что мы смогли участвовать в этих соревнованиях. Трамп лично дал мне разрешение выступать здесь“, — с улыбкой прокомментировал 28-летний спортсмен, намекая на переговоры президентов США и России.

Когда журналисты поинтересовались, скучал ли он по ним, Большунов ответил: „Что тут скучать? Я вижу, что вы по мне скучали. Вы пришли на совершенно незначительные соревнования. Скучали по мне, а не наоборот“.

Шведский телеканал SVT спросил организаторов Moonlight Classic, как Большунов оказался на старте. „Он спросил, может ли участвовать, и мы ответили „да“. У нас здесь всегда участвовали россияне, и в этом году это не исключение“, — пояснила организатор соревнований Мартина Риер.

Она также добавила, что большинство откликов были положительными, а организация соревнований не вызвала проблем: „Мы нейтральны и не хотим вмешиваться в политические дебаты. На этих соревнованиях важны справедливость и эмпатия“.

В стартовом протоколе Александр Большунов был представлен с флагом России, но перед началом гонки его убрали после возмущений со стороны ряда спортсменов. Участие 28-летнего россиянина в соревнованиях вызвало протесты, в частности, украинского депутата и бывшей легкоатлетки Ольги Саладухи. Против также выступили норвежский лыжник и чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте Эрик Вальнес, а также шведская лыжница и трехкратный призер Пекина-2022 Майя Дальквист. Она выразила недовольство, отметив, что это стало для нее „небольшим шоком“.