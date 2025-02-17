Мнение
17.02.2025, 07:40

МНЕНИЕ | Новой внешней политикой Трамп встряхнет Европу. Но есть опасения

 
Трам будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется?
Александр Горобец
украинский журналист
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
ФОТО: Kevin Lamarque | Scanpix

Путин может вторгнуться в Европу раньше, чем НАТО укрепит свою оборону.

Трамп созвонился с Путиным. Ожидаемый и предсказуемый шаг, ведь именно о таком подходе, который не стала бы использовать предыдущая администрация демократов, Трамп заявлял во время своей предвыборной кампании. Это политическая игра в его стиле, как было в 2019 году, когда Трамп стал первым президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи, во время встречи с Ким Чен Ыном. Вероятно, теперь нельзя считать нереальным визит Трампа и в Москву, но пока, по результатам разговоров президентов США и России выяснилось, что ближайшая их встреча все же может произойти в Саудовской Аравии. Возникает вопрос, не пора ли опасаться Европе и Украине сохранения своих интересов при таких переговорах? Почва для опасений есть, но сначала о позитивном.

Такой внешней политикой Трамп наконец-то встряхнет Европу, которая слишком долго раскачивалась в адаптации своей оборонной концепции к существующим вызовам, и даже на третий год российско-украинской войны не решила многих проблем в этой сфере. Примером может служить недавний случай, когда отчет Европейской счетной палаты выявил все еще актуальную проблему неспособности быстрой переброски войск и тяжелой техники в пределах Европы. Из-за неправильных оценок Комиссией ЕС относительно потребностей в этой сфере, дефицит финансирования действий по военной мобильности будет сохраняться аж до конца 2027 года. Это было бы смешно, если не было бы грустно: на Западе военачальники как раз опасаются угрозы вторжения Путина в Восточную Европу до 2027 года, то есть до того момента, как НАТО успеет провести мероприятия по укреплению своей обороны.

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