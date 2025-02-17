МНЕНИЕ | Новой внешней политикой Трамп встряхнет Европу. Но есть опасения

Трамп созвонился с Путиным. Ожидаемый и предсказуемый шаг, ведь именно о таком подходе, который не стала бы использовать предыдущая администрация демократов, Трамп заявлял во время своей предвыборной кампании. Это политическая игра в его стиле, как было в 2019 году, когда Трамп стал первым президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи, во время встречи с Ким Чен Ыном. Вероятно, теперь нельзя считать нереальным визит Трампа и в Москву, но пока, по результатам разговоров президентов США и России выяснилось, что ближайшая их встреча все же может произойти в Саудовской Аравии. Возникает вопрос, не пора ли опасаться Европе и Украине сохранения своих интересов при таких переговорах? Почва для опасений есть, но сначала о позитивном.