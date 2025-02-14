ФОТО | „Ломать кресты — варварство“. В Мярьямаа разграблены кладбища, находящиеся под защитой как памятники старины

Оба упомянутых кладбища находятся под защитой культурного наследия. По данным Департамента охраны памятников старины, разграбление произошло в период с 7 по 11 февраля. Было уничтожено более 40 чугунных и кованых крестов, ворота православного кладбища и кованое могильное ограждение.

„Разграбление кладбища — это немыслимо, независимо от того, находится это место последнего упокоения под защитой культурного наследия или нет“. Срывать кресты с могил и красть кованые перила и ворота — это варварство, и оно тем более отвратительно, что это наше общее ценное культурное наследие“, — сказала представитель Департамента охраны памятников старины Эстонии Кайс Маттеус.

Упомянутые кладбища представляют собой исторические места захоронения, основанные в XIX веке, с надгробными плитами и оградами, имеющими культурную ценность. Скупщики металла получили предварительное предупреждение о потенциально ценном металле, выставленном на продажу, хотя они уже знают, как распознать такие вещи, и не принимают их.

Советник Раплаского уездного представительства Департамента охраны памятников старины Андрус Роспу отправился на место вместе с кладбищенским сторожем, чтобы оценить масштабы вандализма. „Я предупредил всех смотрителей кладбищ в округе, чтобы они были начеку. Очевидно, что единственной целью воров было завладеть металлом, а уважение к усопшим, традициям, связанным с их поминовением, или тем более культурными ценностями - не их конек“, — сказал Роспу.

Вместе с крестами были утеряны и сведения о людях, похороненных в могилах. Эти данные еще не были задокументированы. Департамент охраны памятников старины совместно с экспертами определит масштаб ущерба, нанесенного кладбищу.

Для выяснения обстоятельств Департамент полиции и погранохраны возбудил уголовное дело.

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