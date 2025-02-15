„Юлией оказался Дуглас“. Погрязший в долгах пенсионер стал сутенером: секс-работнице обещали платить по 12 000 евро в месяц(6)
В одном из домов статусного таллиннского квартала Ротерманни пожилой мужчина занимался международным бизнесом по продаже сексуальных услуг. Eesti Ekspress выяснил, как это было.
В декабре Харьюский уездный суд вынес приговор 70-летнему Дугласу, самому пожилому сутенеру Эстонии. В рамках согласительного производства он был приговорен к почти двухлетнему условному сроку.
Дуглас — пенсионер с высшим образованием, гражданин Великобритании. Он прожил в Эстонии четверть века и занимался успешным бизнесом. Несколько лет назад он взял в банке кредит в размере 100 000 евро для расширения своей компании.
Бизнес прогорел, но кредит остался. Дуглас должен был выплачивать банку по 2 500 евро в месяц.
Пенсионер пытался найти работу — он неплохо разбирался в продажах и маркетинге.
„Я думал, что смогу использовать свои навыки, чтобы рекламировать девушек“, — сказал он в полиции после задержания.