ЧП и криминал
15.02.2025, 20:25

„Юлией оказался Дуглас“. Погрязший в долгах пенсионер стал сутенером: секс-работнице обещали платить по 12 000 евро в месяц

 (6)
„ЖДУ В ГОСТИ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ“: Такой фотографией завлекали клиентов на эротический массаж по адресу Ротерманни, 14.
„ЖДУ В ГОСТИ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ“: Такой фотографией завлекали клиентов на эротический массаж по адресу Ротерманни, 14.
ФОТО: Полиция/Delfi Meedia

В одном из домов статусного таллиннского квартала Ротерманни пожилой мужчина занимался международным бизнесом по продаже сексуальных услуг. Eesti Ekspress выяснил, как это было.

В декабре Харьюский уездный суд вынес приговор 70-летнему Дугласу, самому пожилому сутенеру Эстонии. В рамках согласительного производства он был приговорен к почти двухлетнему условному сроку.

Дуглас — пенсионер с высшим образованием, гражданин Великобритании. Он прожил в Эстонии четверть века и занимался успешным бизнесом. Несколько лет назад он взял в банке кредит в размере 100 000 евро для расширения своей компании.

Бизнес прогорел, но кредит остался. Дуглас должен был выплачивать банку по 2 500 евро в месяц.

Пенсионер пытался найти работу — он неплохо разбирался в продажах и маркетинге.

„Я думал, что смогу использовать свои навыки, чтобы рекламировать девушек“, — сказал он в полиции после задержания.

Письма сотне женщин

Первой его задачей было набрать добровольных секс-работниц. Дуглас нашел в интернете украинский сайт, на котором размещались объявления с именами и номерами телефонов женщин. „Я подумал, что если напишу сотне женщин, то кто-то из них да ответит“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии