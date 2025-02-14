Ограничения на выход на лед частично сняты

С субботы, 15 февраля:

Разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

В уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев.

Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала пояснил: „Результаты измерений показывают, что на многих водоемах лед уже достаточно толстый, и мы можем частично снять запрет на выход на лед. Однако в северной части Эстонии, а также на реках и ручьях Южной Эстонии лед пока недостаточно прочен, поэтому запрет остается в силе. Спасатели регулярно контролируют толщину льда, и если условия позволят, мы сможем отменить запрет на выход на лед“.

Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты состояния льдов в мобильном приложении ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит исключительно информационный характер, и каждый несет личную ответственность за свою безопасность. На карте также есть информация об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.

Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах с завтрашнего дня ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника – так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, во вторник на этой неделе в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.