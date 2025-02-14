Ограничения на выход на лед частично сняты
С субботы, 15 февраля:
Разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
В уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев.
Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.
Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала пояснил: „Результаты измерений показывают, что на многих водоемах лед уже достаточно толстый, и мы можем частично снять запрет на выход на лед. Однако в северной части Эстонии, а также на реках и ручьях Южной Эстонии лед пока недостаточно прочен, поэтому запрет остается в силе. Спасатели регулярно контролируют толщину льда, и если условия позволят, мы сможем отменить запрет на выход на лед“.
Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты состояния льдов в мобильном приложении ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит исключительно информационный характер, и каждый несет личную ответственность за свою безопасность. На карте также есть информация об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.
Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах с завтрашнего дня ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника – так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, во вторник на этой неделе в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.
Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, а ребенок – еще меньше. Поэтому родителям важно объяснить детям опасность первого зимнего льда и следить за тем, чтобы они держались подальше от водоемов, пока мороз не сделает лед достаточно крепким.
При выходе на лед необходимо взять с собой:
ледовые шилья,
заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете,
сухую сменную одежду.
Также полезно надеть спасательный жилет поверх одежды и взять с собой свисток, чтобы подать сигнал в случае беды.
Если вы заметили пострадавшего, чья жизнь или здоровье в опасности, или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112.