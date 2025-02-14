Новости Эстонии
14.02.2025, 13:15

Ограничения на выход на лед частично сняты

 
Тонкий лед
Тонкий лед
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Минусовые температуры последних недель сформировал прочный ледяной покров на внутренних водоемах, и с 15 февраля частично ослабляются запреты на выход на лед. Запрет на выход на лед остается в силе в уезде Харьюмаа, а также на реках и ручьях Южной Эстонии.

С субботы, 15 февраля:

  • Разрешено выходить на лед всех внутренних водоемов в уездах Ярвамаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Рапламаа, Сааремаа, Хийумаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.

  • В уездах Йыгевамаа, Пылвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа разрешено выходить на лед озер и прудов, но не рек и ручьев.

Запрет на выход на лед полностью остается в силе в уезде Харьюмаа.

Эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала пояснил: „Результаты измерений показывают, что на многих водоемах лед уже достаточно толстый, и мы можем частично снять запрет на выход на лед. Однако в северной части Эстонии, а также на реках и ручьях Южной Эстонии лед пока недостаточно прочен, поэтому запрет остается в силе. Спасатели регулярно контролируют толщину льда, и если условия позволят, мы сможем отменить запрет на выход на лед“.

Информацию о состоянии льда можно найти в обновленном разделе карты состояния льдов в мобильном приложении ILM+ и на сайте: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Карта носит исключительно информационный характер, и каждый несет личную ответственность за свою безопасность. На карте также есть информация об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.

Хотя запрет на выход на лед в некоторых регионах с завтрашнего дня ослабляется, при выходе на лед необходимо соблюдать меры предосторожности и быть внимательными. Следует сообщить близким о своем намерении выйти на лед, а по возможности взять с собой спутника – так помощь будет рядом в случае несчастного случая. Не рекомендуется выходить на лед водоемов с течением. Например, во вторник на этой неделе в Тарту ребенок провалился под лед реки Эмайыги, но прохожий вытащил его из воды.

Температура воды подо льдом составляет всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый может продержаться около десяти минут, а ребенок – еще меньше. Поэтому родителям важно объяснить детям опасность первого зимнего льда и следить за тем, чтобы они держались подальше от водоемов, пока мороз не сделает лед достаточно крепким.

При выходе на лед необходимо взять с собой:

  • ледовые шилья,

  • заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете,

  • сухую сменную одежду.

Также полезно надеть спасательный жилет поверх одежды и взять с собой свисток, чтобы подать сигнал в случае беды.

Если вы заметили пострадавшего, чья жизнь или здоровье в опасности, или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112.

Памятка по передвижению по льду:

  • Всегда проверяйте, выдержит ли лед, и по возможности двигайтесь по уже проложенным маршрутам.

  • Вблизи трещин, промоин и мостов лед всегда слабее и может не выдержать вес человека.

  • Лед также слабее в местах с тростником, на мелководье, у родников, а также в местах впадения рек, ручьев или канализационных стоков.

  • Если вы слышите треск, немедленно покиньте лед – это признак образования трещин, и лед может проломиться.

  • На водоемах с течением (реки, ручьи) лед всегда слабее, чем на озерах и прудах, и быстрее тает при изменении погодных условий.

  • В темное время суток на льду легко заблудиться.

  • На открытых водоемах обычно дует ветер, поэтому нужно учитывать риск обморожения.

  • Употребление алкоголя для согрева создает ложное ощущение тепла, но на самом деле не предотвращает переохлаждение, а лишь ускоряет его.

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