Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией прекратит действовать через месяц. Что это означает?

„Россия показала себя как агрессор в отношении Украины, что она не уважает международное право, в том числе и хартию ООН. К тому же мы видим, как российская власть ужесточает репрессии против своих граждан, не уважает принципы правового государства“, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. „Россия должна заплатить за свою агрессию. Мы должны по-прежнему сделать все для того, чтобы изолировать Россию на международной арене, также необходимо исключить обоюдное сотрудничество с агрессором. Эстония уже свела двустороннее практическое общение с Россией до необходимого минимума и продолжают их лишь на уровне экстренной административно-технической необходимости. Большая часть договоров с Россией уже прекращена и завершение договора о правовой помощи является следующим логическим шагом. У правового поля Эстонии и России нет ничего общего“.

Министр внутренних дел Лаури Ляянеметс сказал, что у Путина в Украинской войне есть три „заслуги“: растущая изоляция России от Европы и, как следствие, нанесен ущерб экономике, а также постепенное урезание прав человека и свобод граждан Российской Федерации как на родине, так и заграницей. „У нас нет никаких иллюзий по поводу того, что с Россией надо заключать какие-либо договоры или их обновлять“, - сказал Ляянеметс.

С точки зрения министерства внутренних дел, прекращение договора о правовой помощи означает, что в будущем справки о семейных актах (свидетельство о рождении, о смерти) и судебные решения должны быть заверены апостилем Российских соответствующих ведомств. Требование апостиля действует и задним числом, что означает, что справки и судебные решения, выданные до срока завершения действия договора, требуют апостиля для предоставления в Эстонии. Это действует и в обратном порядке, то есть свидетельства о рождении, о бракосочетании, выписки из семейных актов и прочие документы нуждаются в России нотариально заверенном апостиле Эстонии.

„Россия не является правовым государством, насильный захват детей, убийство детей в Украине является, к сожалению, одним из примеров. Поэтому мы не можем говорить о каком-либо действии договора о правовой помощи. Однако я все же подчеркну, что и без договора мы продолжим обмен информацией в конкретных уголовных и административных делах в рамках международных конвенций, в том числе министерство продолжит министерство передачу необходимых документов, сбор данных, работу с ходатайствами, связанных с благополучием и защитой детей, возвратом детей и действиями по праву на общение“, - в свою очередь сказала министр юстиции и дигитального развития Лийза Пакоста.

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