Министерство обновляет требования для работников бьюти-сферы. Что ждет мастеров по наращиванию ресниц, парикмахеров и ногтевых техников?

На этой неделе Министерство социальных дел представило в Министерство экономики и коммуникаций и Министерство образования и науки проект закона, касающийся услуг в сфере красоты.

„Законопроектом устанавливаются требования к косметическим и бытовым услугам по обеспечению безопасности здоровья, в том числе к знаниям и умениям лица, непосредственно оказывающего услугу, а также к помещениям и оборудованию для оказания услуги“, — говорится в пояснительной записке к проекту.

„Текущие требования к услугам и поставщикам услуг датируются 2000 годом и уже не являются актуальными или достаточными для обеспечения безопасности здоровья при предоставлении услуг“.

Так что же изменится?

Уже подписаны? Войти Ознакомьтесь с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты