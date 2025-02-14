Neste сократит около 600 работников

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счёт увольнений и других мер.

Согласно годовому отчёту Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников.

Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.

Neste одной из первых начала производить возобновляемое топливо и добилась большого успеха. Теперь у неё появилось много новых конкурентов.

Ранее сообщалось, что в прошлогоднем списке налогоплательщиков среди топливных компаний первое место занимают акционерные общества Neste Eesti и Alexela. Neste заплатила 123,3 миллиона евро.

Также о сокращениях в первом квартале этого года объявило руководство Tele2. В течение первого квартала года Tele2 сократит почти 30 сотрудников. „Эти люди из разных отделов Tele2, по возможности мы предложили им альтернативные варианты“, - рассказала руководитель отдела персонала Tele2 Хелена Вийроя.

Для попадающих под сокращение сотрудников Tele2 предусмотрены различные меры поддержки. „Наши люди — наша главная ценность, мы высоко ценим вклад каждого, поэтому делаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто уходит из Tele2, на следующих этапах своей карьеры, — отмечает Вийроя. - Однако предсказать будущее в таком чрезвычайно сложном вопросе мы не можем“.

В четвертом квартале прошлого года в Tele2 работало 364 человека.

Согласно финансовому отчету за позапрошлый год, клиентская база Tele2 продолжала расти, увеличившись почти на 8000 клиентов в своем основном сегменте — услугах мобильной связи на основе договора.