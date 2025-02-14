Экономика
14.02.2025, 12:35

Neste сократит около 600 работников

 
Neste
Neste
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Топливная компания Neste планирует сократить около 600 рабочих мест, из которых почти 450 приходятся на Финляндию, сообщает портал Yle.

Компания намерена сэкономить около 65 миллионов евро за счёт увольнений и других мер.

Согласно годовому отчёту Neste за 2023 год, в Финляндии у компании работает около 4000 сотрудников.

Генеральный директор Neste Хейкки Малинен отметил слабые финансовые показатели, причиной которых стал низкий спрос на биотопливо.

В 2023 году операционная прибыль составила 1,7 млрд евро. Оборот за октябрь-декабрь прошлого года снизился, а операционная прибыль сократилась, приведя к убытку в размере 110 миллионов евро.

Neste одной из первых начала производить возобновляемое топливо и добилась большого успеха. Теперь у неё появилось много новых конкурентов.

Ранее сообщалось, что в прошлогоднем списке налогоплательщиков среди топливных компаний первое место занимают акционерные общества Neste Eesti и Alexela. Neste заплатила 123,3 миллиона евро.

Также о сокращениях в первом квартале этого года объявило руководство Tele2. В течение первого квартала года Tele2 сократит почти 30 сотрудников. „Эти люди из разных отделов Tele2, по возможности мы предложили им альтернативные варианты“, - рассказала руководитель отдела персонала Tele2 Хелена Вийроя.

Для попадающих под сокращение сотрудников Tele2 предусмотрены различные меры поддержки. „Наши люди — наша главная ценность, мы высоко ценим вклад каждого, поэтому делаем все возможное, чтобы поддержать тех, кто уходит из Tele2, на следующих этапах своей карьеры, — отмечает Вийроя. - Однако предсказать будущее в таком чрезвычайно сложном вопросе мы не можем“.

В четвертом квартале прошлого года в Tele2 работало 364 человека.

Согласно финансовому отчету за позапрошлый год, клиентская база Tele2 продолжала расти, увеличившись почти на 8000 клиентов в своем основном сегменте — услугах мобильной связи на основе договора.

Несмотря на инфляцию и рост расходов, доход Tele2 от услуг конечным пользователям вырос на 5 процентов по сравнению с 2022 годом. В финансовом отчете указано, что в 2024 году компании пришлось учитывать сложную экономическую и социальную ситуацию, обусловленную последствиями войны в Украине и общей обстановкой в ​​мире.

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