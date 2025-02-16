МНЕНИЕ | Сана Безменова: Навальный показал, что власть не должна принадлежать ворам и убийцам
С надеждой мы смотрели на Навального и на то, что в России может быть закон, может быть свобода слова, может быть независимый суд, справедливая полиция, честные выборы и еще много чего, пишет координатор проекта „Европейская Россия“ Сана Безменова в годовщину гибели Алексея Навального.
Большую часть жизни я работала в сфере закупок и не понаслышке знаю о чудовищной коррупции, которая процветает на госзакупках в России. И масштабы, и наглость, с которой проворачивались эти схемы, говорили лишь о том, что эта система прочно укоренилась в стране, а государство ничего не собирается с этим делать. И вдруг появляется человек, который не только открыто на всю страну говорит об этом, но и создает проект „Роспил“, задачей которого было анализировать госзакупки и выявлять коррупционные контракты.
Проект работал с 2010 года до момента признания его экстремистским в 2021 году. Понятно, что в проекте работает не только Навальный, а серьезная команда юристов. А это значит, что в стране еще есть люди, которым не все равно. Вы скажете: ну, это небольшая кучка активистов. Но проект был полностью фандрайзинговым, т. е. тысячи и десятки тысяч людей донатили на этот проект. Значит, эти люди тоже были против коррупции. Просто надо было, чтобы появился человек, который потратит на это дело большую часть своего времени и сил. Так началось мое знакомство с Алексеем Навальным.
С появлением фигуры Навального в стране вдруг перестали быть маргинальными вера в справедливость, в закон, желание честных выборов, свободы слова.
Помню, как Навальный приезжал в мой родной город, и местный штаб организовывал встречу. Надо ли говорить о том, что ни один собственник помещения не согласился сдать в аренду зал под это мероприятие. И только один бизнесмен предоставил территорию своего мебельного склада. Дело было в ноябре, а в Сибири ноябрь – это полноценная зима, но несмотря на погоду, люди шли и шли. Кстати, это стало визитной карточкой нашего города. Любые акции, связанные с Навальным, проходили на улицах, т. к. администрация города и области буквально под страхом смерти запрещала кому бы то ни было сдавать помещения Навальному. Так мы и стояли огромной толпой, плечом к плечу, глядя с надеждой на человека на сцене. С надеждой на то, что в России может быть закон, может быть свобода слова, может быть независимый суд, справедливая полиция, честные выборы и еще много чего.
С появлением фигуры Навального в стране вдруг перестали быть маргинальными вера в справедливость, в закон, желание честных выборов, свободы слова. Оказалось, что вот это снисходительно-глумливое чиновничье „ну ты же понимаешь...“ совсем не круто, более того, Навальный таких прямо называл жуликами и ворами.
Очень интересно было наблюдать, как меняется аудитория на митингах. Если сначала это были люди в возрасте 40+, которые еще помнили падение советского режима, которые сами выходили на митинги в поддержку свободной России, то чем дальше, тем больше „молодела“ аудитория. На митингах все больше стала появляться молодежь, которая родилась и выросла при Путине. Они не знали никого другого, но их не устраивало, что Путин нагло и цинично крадет их будущее. И Навальный стал для них человеком, который показал, что это не норма, что власть не должна принадлежать ворам и убийцам.
Может, Путин надеялся, что с убийством Навального протест заглохнет, люди, лишившись лидера, вдруг станут послушны режиму. Но нет, наоборот, именно со смертью Навального мы все вдруг ощутили, что мы и есть Навальный (как в популярном лозунге - я/мы Навальный). И вдруг оказалось, что никто и не собирается отступать, что люди продолжают делать то, во что верят. Как, например, Алексей Маляревский, которого посадили на 7 лет за донат ФБК, как Александр Струков, волонтер штаба Навального в Москве, которому дали 10 лет и 7 месяцев за посты, начинавшиеся словами „Слава Украине!“, как Ольга Комлева, волонтер штаба Навального в Уфе, которую сейчас судят за освещение „Баймакского дела“. И эти имена можно перечислять почти бесконечно. Политзаключенных в России уже тысячи и тысячи. И, к сожалению, среди них есть новые жертвы. Но люди не готовы покорно склонить головы перед злом. Кто бы что ни говорил, но в России осталось еще много людей, с которыми я стояла плечом к плечу на том самом мебельном складе в далекой Сибири. Я знаю, эти люди никуда не делись.
Когда-то, еще в советское время, у диссидентов был такой тост: „Так давайте выпьем за успех нашего безнадежного дела!“
Так и мы 16 февраля почтим память Алексея Навального словами: за успех нашего безнадежного дела, но спасибо, что дал нам надежду!
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