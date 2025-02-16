МНЕНИЕ | Сана Безменова: Навальный показал, что власть не должна принадлежать ворам и убийцам

Большую часть жизни я работала в сфере закупок и не понаслышке знаю о чудовищной коррупции, которая процветает на госзакупках в России. И масштабы, и наглость, с которой проворачивались эти схемы, говорили лишь о том, что эта система прочно укоренилась в стране, а государство ничего не собирается с этим делать. И вдруг появляется человек, который не только открыто на всю страну говорит об этом, но и создает проект „Роспил“, задачей которого было анализировать госзакупки и выявлять коррупционные контракты.

Проект работал с 2010 года до момента признания его экстремистским в 2021 году. Понятно, что в проекте работает не только Навальный, а серьезная команда юристов. А это значит, что в стране еще есть люди, которым не все равно. Вы скажете: ну, это небольшая кучка активистов. Но проект был полностью фандрайзинговым, т. е. тысячи и десятки тысяч людей донатили на этот проект. Значит, эти люди тоже были против коррупции. Просто надо было, чтобы появился человек, который потратит на это дело большую часть своего времени и сил. Так началось мое знакомство с Алексеем Навальным.

С появлением фигуры Навального в стране вдруг перестали быть маргинальными вера в справедливость, в закон, желание честных выборов, свободы слова.

Помню, как Навальный приезжал в мой родной город, и местный штаб организовывал встречу. Надо ли говорить о том, что ни один собственник помещения не согласился сдать в аренду зал под это мероприятие. И только один бизнесмен предоставил территорию своего мебельного склада. Дело было в ноябре, а в Сибири ноябрь – это полноценная зима, но несмотря на погоду, люди шли и шли. Кстати, это стало визитной карточкой нашего города. Любые акции, связанные с Навальным, проходили на улицах, т. к. администрация города и области буквально под страхом смерти запрещала кому бы то ни было сдавать помещения Навальному. Так мы и стояли огромной толпой, плечом к плечу, глядя с надеждой на человека на сцене. С надеждой на то, что в России может быть закон, может быть свобода слова, может быть независимый суд, справедливая полиция, честные выборы и еще много чего.