ОТ РЕДАКЦИИ | Президенты говорят: телефонный звонок Трампа Путину открыл эпоху неопределенности

Новости о телефонном разговоре Трампа и Путина, в котором, по словам Трампа, была достигнута договоренность о начале переговоров по урегулированию ситуации в Украине, вызвали большую тревогу в западном мире и СМИ.

В украинских же медиа эта новость была встречена более спокойно. Причина очевидна: избрание Дональда Трампа президентом США усилило давние внутренние конфликты в западных странах и американском обществе, а шаги, предпринятые им в первые недели на своей должности, лишь обострили противостояние, вызвав возмущение его оппонентов.

Говорить о том, что Украина будет отдана Путину, чтобы умиротворить его, или что мирное соглашение в ближайшее время станет реальностью, пока слишком рано. В потоке самовосхвалений и громких заявлений Трампа сложно уловить реальную информацию о его истинных планах и намерениях. С одной стороны, непредсказуемость – это его сильная сторона, но в то же время именно она вызывает беспокойство у союзников США.

Руководство Украины и России восприняло бы замораживание военного конфликта как поражение.

Несмотря на слова президента США, мир в Украине остается далекой перспективой, и пока не заметно, чтобы интересы Украины и России имели хоть какие-то точки соприкосновения, на которых можно было бы строить это мирное соглашение.

Как Россия, так и Украина вступают в четвертый год войны с серьезными проблемами, однако, несмотря на это, руководство обеих стран восприняло бы замораживание военного конфликта как поражение. Более того, еще большей проблемой стало бы то, что большинство граждан этих государств также восприняли бы это как проигрыш. В сложившейся ситуации, к сожалению, остается только ждать и наблюдать, как будут развиваться события.

Лучшее, что могут сделать Украина и другие соседи России – это максимально активно налаживать контакты с администрацией Трампа и разъяснять ей реальную картину происходящего. В то же время очевидно, что гарантией мира и безопасности в Европе не может быть уступка Путину и Кремлю. Именно поэтому необходимо продолжать поддержку Украины и усиливать давление на Россию – в том числе через санкции.