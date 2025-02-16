Экономика
16.02.2025, 18:03

ТАБЛИЦА | Эстоноземельцы платят самый высокий в Европе НСО на продукты питания

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С 1 июля 2025 года НСО в Эстонии вырастет до 24%, и продукты питания не станут исключением
С 1 июля 2025 года НСО в Эстонии вырастет до 24%, и продукты питания не станут исключением
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

За последние годы цены на продукты питания резко возросли. Во властных коридорах ведутся дискуссии относительно того, облегчит ли ситуацию снижение НСО на продукты питания, однако вряд ли в ближайшем будущем для потребителей что-то кардинальным образом изменится, пишет Maaleht.

Уже сейчас ставка НСО на продукты питания в Эстонии составляет 22 процента и является второй по величине в Европейском союзе. С 1 июля она вырастет вместе с общим НСО до 24 процентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем у лидера - Дании.

В Европейском союзе всего пять стран, где нет льготного НСО на повседневные продукты питания: Болгария, Литва, Латвия, Эстония и Дания. Однако у наших южных соседей есть исключение для фруктов и овощей местных производителей, с них взимается НСО в размере 12% (стандартная ставка в Латвии — 21%).

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