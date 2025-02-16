ТАБЛИЦА | Эстоноземельцы платят самый высокий в Европе НСО на продукты питания

Уже сейчас ставка НСО на продукты питания в Эстонии составляет 22 процента и является второй по величине в Европейском союзе. С 1 июля она вырастет вместе с общим НСО до 24 процентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем у лидера - Дании.