16.02.2025, 18:03
ТАБЛИЦА | Эстоноземельцы платят самый высокий в Европе НСО на продукты питания(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последние годы цены на продукты питания резко возросли. Во властных коридорах ведутся дискуссии относительно того, облегчит ли ситуацию снижение НСО на продукты питания, однако вряд ли в ближайшем будущем для потребителей что-то кардинальным образом изменится, пишет Maaleht.
Уже сейчас ставка НСО на продукты питания в Эстонии составляет 22 процента и является второй по величине в Европейском союзе. С 1 июля она вырастет вместе с общим НСО до 24 процентов, что на 1 процентный пункт меньше, чем у лидера - Дании.
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