Автомобили сбили двух детей, одного - на пешеходном переходе. Что еще произошло за сутки на дорогах Эстонии?

В 11:33 на 175-м км шоссе Таллинн-Нарва в деревне Конью волости Тойла 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Cerato, врезалась в прицеп трактора Claas Axion, который поворачивал направо. Трактором управлял 46-летний мужчина. Водитель Kia была доставлена в больницу.

В 15:15 в Таллине на улице Техника 28-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda 6 сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу.

В 15:17 на перекрестке улиц Мяннику и Роози в городе Тырва столкнулись автомобиль Ford Mondeo, которым управлял 51-летний мужчина, и автомобиль Hyundai i30, которым управляла 35-летняя женщина. Водитель Hyundai был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

В 16:41 в Тарту на улице Крейцвальди 38-летний мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, чтобы избежать столкновения с транспортным средством, остановившимся перед нерегулируемым переходом, выехал на островок безопасности посреди дороги, где сбил 15-летнего подростка. Мальчика доставили в больницу.

В 17:43 в деревне Пуйату волости Пылтсамаа 43-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на повороте не справилась с управлением и съехала с дороги. Скорая помощь отвезла его в больницу на обследование.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Для обеспечения безопасности соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на дороге, будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах, а также избегайте вождения в уставшем или больном состоянии.