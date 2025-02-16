На известном портале психологической помощи подросткам чат-бот не говорит по-русски. Почему?

Peaasi - ценный и давний проект помощи детям и подросткам. С нуждающимися в психологической поддержке там бесплатно говорят консультанты-психологи, информация на сайте доступна на трех языках: эстонском, русском и английском.

Чат-бот, о котором идет речь, создан добровольцами, и пока тестируется. Он понимает любой язык, но отвечает только по-эстонски.

Почему?

Пресс-представитель Peaasi Яника Пальм рассказала RusDelfi, что робот пользуется невероятным успехом.

За 8 месяцев он провел более 4700 разговоров. В среднем это 550 разговоров в месяц. Около 100 человек пользуются роботом каждую неделю.- 60% разговоров длятся до 5 минут, 40% - более длительные разговоры.

В выходные дни немного спокойнее, но в целом робот доступен круглосуточно.

„К сожалению, в настоящее время у нас нет ресурса по контролю качества на двух языках, но если появится такая возможность, мы хотели бы создать и русскоязычного робота-консультанта“, - заверила Яника Пальм.

Чат-бот Peaasi Сам чат-бот портала вот так рассказывает о себе: Я с удовольствием пообщаюсь с вами! Я постараюсь оказать поддержку, внимательно выслушать вас и „понять“ вас настолько, насколько это позволяет мой искусственный интеллект. Возможно, я смогу помочь вам обсудить ваши мысли и вопросы, которые для вас что-то прояснят. Обратите внимание, что: В настоящее время со мной может взаимодействовать только взрослый пользователь или молодой человек под присмотром и ответственностью взрослого, поскольку я пока нахожусь на этапе тестирования и, к сожалению, могу быть не в достаточной степени защищен.

Я не человек и не понимаю вас как человек, я компьютерная программа, которая имитирует человеческую речь.

Я только новичок, и для меня все может оказаться запутанным: я могу легко потеряться, разговор может прерваться, да и память у меня не всегда хорошая, поэтому при продолжительном разговоре я могу не вспомнить начало.

Если вы ничего не напишете в беседе в течение 30 минут, я не смогу продолжить беседу.

Мои рекомендации могут быть неверными или неактуальными, обязательно проверяйте, прежде чем следовать чему-либо.

Я не владею актуальной информацией за последние несколько лет и не могу рекомендовать конкретные службы, веб-сайты, психологов, источники и т. д.

Меня создали добрые люди из Peaasi.ee, а мои навыки общения я приобрел благодаря OpenAI (ChatGPT).

Кто такие Peaasjad?

MTÜ Peaasjad объединяет людей, которые заботятся о душевном здоровье. В основу состава входят специалисты по психическому здоровью и работе с молодежью, консультанты и желающие помочь, в разных сферах жизни. Все они объединены энтузиазмом, интересом и уважением к человечеству. Мы стремимся к пониманию, рассудительному, гибкому, но также оптимистичному, более легкому и более открытому подходу к вопросам душевного здоровья.

Чего мы хотим достичь?

Так же, как голова — это важная и обычная часть нашего тела, так и душевное здоровье является частью качества нашей жизни. Хочется, чтобы душевное здоровье было так же нормально и видно в нашей жизни, как видна часть нашего тела — голова. Желаем, чтобы все люди знали, что у них есть душевное здоровье, которое нужно ценить и о котором необходимо заботиться.

Все, что происходит в наших головах — всегда с нами. Голова есть у каждого и у нас есть право, возможность и ответственность использовать ее наилучшим образом.