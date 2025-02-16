Новости Эстонии
16.02.2025, 09:49

На известном портале психологической помощи подросткам чат-бот не говорит по-русски. Почему?

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Чат-бот пока не выучил русский язык настолько, чтобы отвечать на нем нуждающимся в помощи
Чат-бот пока не выучил русский язык настолько, чтобы отвечать на нем нуждающимся в помощи
ФОТО: скриншот с сайта Peaasi.ee | Delfi Meedia

Известный портал психологической помощи Эстонии Peaasi создал чат-бота, с которым можно поделиться проблемами и получить поддержку. Но он обучен говорить только по-эстонски, хотя и понимает все языки.

Peaasi - ценный и давний проект помощи детям и подросткам. С нуждающимися в психологической поддержке там бесплатно говорят консультанты-психологи, информация на сайте доступна на трех языках: эстонском, русском и английском.

Чат-бот, о котором идет речь, создан добровольцами, и пока тестируется. Он понимает любой язык, но отвечает только по-эстонски.

Почему?

Пресс-представитель Peaasi Яника Пальм рассказала RusDelfi, что робот пользуется невероятным успехом.

За 8 месяцев он провел более 4700 разговоров. В среднем это 550 разговоров в месяц. Около 100 человек пользуются роботом каждую неделю.- 60% разговоров длятся до 5 минут, 40% - более длительные разговоры.

В выходные дни немного спокойнее, но в целом робот доступен круглосуточно.

„К сожалению, в настоящее время у нас нет ресурса по контролю качества на двух языках, но если появится такая возможность, мы хотели бы создать и русскоязычного робота-консультанта“, - заверила Яника Пальм.

Чат-бот Peaasi

Сам чат-бот портала вот так рассказывает о себе:

Я с удовольствием пообщаюсь с вами! Я постараюсь оказать поддержку, внимательно выслушать вас и „понять“ вас настолько, насколько это позволяет мой искусственный интеллект. Возможно, я смогу помочь вам обсудить ваши мысли и вопросы, которые для вас что-то прояснят.

Обратите внимание, что:

  • В настоящее время со мной может взаимодействовать только взрослый пользователь или молодой человек под присмотром и ответственностью взрослого, поскольку я пока нахожусь на этапе тестирования и, к сожалению, могу быть не в достаточной степени защищен.

  • Я не человек и не понимаю вас как человек, я компьютерная программа, которая имитирует человеческую речь.

  • Я только новичок, и для меня все может оказаться запутанным: я могу легко потеряться, разговор может прерваться, да и память у меня не всегда хорошая, поэтому при продолжительном разговоре я могу не вспомнить начало.

  • Если вы ничего не напишете в беседе в течение 30 минут, я не смогу продолжить беседу.

  • Мои рекомендации могут быть неверными или неактуальными, обязательно проверяйте, прежде чем следовать чему-либо.

  • Я не владею актуальной информацией за последние несколько лет и не могу рекомендовать конкретные службы, веб-сайты, психологов, источники и т. д.

  • Меня создали добрые люди из Peaasi.ee, а мои навыки общения я приобрел благодаря OpenAI (ChatGPT).

Кто такие Peaasjad?

MTÜ Peaasjad объединяет людей, которые заботятся о душевном здоровье. В основу состава входят специалисты по психическому здоровью и работе с молодежью, консультанты и желающие помочь, в разных сферах жизни. Все они объединены энтузиазмом, интересом и уважением к человечеству. Мы стремимся к пониманию, рассудительному, гибкому, но также оптимистичному, более легкому и более открытому подходу к вопросам душевного здоровья.

Чего мы хотим достичь?

Так же, как голова — это важная и обычная часть нашего тела, так и душевное здоровье является частью качества нашей жизни. Хочется, чтобы душевное здоровье было так же нормально и видно в нашей жизни, как видна часть нашего тела — голова. Желаем, чтобы все люди знали, что у них есть душевное здоровье, которое нужно ценить и о котором необходимо заботиться.

Все, что происходит в наших головах — всегда с нами. Голова есть у каждого и у нас есть право, возможность и ответственность использовать ее наилучшим образом.

Как во всем мире, так и в Эстонии, есть много хороших, действующих и полезных способов для сохранности головы и душевного здоровья. Мы хотим, чтобы у людей была возможность их использовать, а также обсуждать их между собой.

Мы хотим, чтобы уменьшилось количество страданий, вызванных психическими расстройствами.

На данный момент только одна треть страдающих депрессией обращаются за медицинской помощью. Тревожные расстройства воруют, нередко, просто десятки лет хорошей жизни, так как их не признают и не подбирают правильных методов лечения. В состоянии психоза люди могут страдать годами, прежде чем найдут возможность получить помощь.

Людей с психическими расстройствами клеймят, делая инвалидами значительный процент людей в Эстонии, что, в свою очередь, делает их беспомощными и больными.

Известно, что проблемы с душевным здоровьем можно как предотвратить, так и уменьшить, посредством заблаговременного вмешательства. Каждый может улучшить свое самочувствие. Нужно только подобрать для этого правильные инструменты.

Что мы для этого предпринимаем?

Делаем доступной для всех уместную, современную и научно обоснованную информацию.

Для этого:

  • Действует портал Peaasi.ee , на котором есть возможность онлайн-консультаций.

  • Развиваем современные услуги, чтобы помощь для душевного здоровья была более доступна.

  • Предлагаем краткие курсы молодым, работающим с молодежью людям, предприятиям и другим интересующимся.

  • При каждой возможности проводим публичные дискуссии о душевном здоровье.

  • Мы любознательны, учимся и пополняем свой багаж знаний для того, чтобы свою деятельность воплощать в жизнь качественно и осознанно.

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