На известном портале психологической помощи подросткам чат-бот не говорит по-русски. Почему?(12)
Известный портал психологической помощи Эстонии Peaasi создал чат-бота, с которым можно поделиться проблемами и получить поддержку. Но он обучен говорить только по-эстонски, хотя и понимает все языки.
Peaasi - ценный и давний проект помощи детям и подросткам. С нуждающимися в психологической поддержке там бесплатно говорят консультанты-психологи, информация на сайте доступна на трех языках: эстонском, русском и английском.
Чат-бот, о котором идет речь, создан добровольцами, и пока тестируется. Он понимает любой язык, но отвечает только по-эстонски.
Почему?
Пресс-представитель Peaasi Яника Пальм рассказала RusDelfi, что робот пользуется невероятным успехом.
За 8 месяцев он провел более 4700 разговоров. В среднем это 550 разговоров в месяц. Около 100 человек пользуются роботом каждую неделю.- 60% разговоров длятся до 5 минут, 40% - более длительные разговоры.
В выходные дни немного спокойнее, но в целом робот доступен круглосуточно.
„К сожалению, в настоящее время у нас нет ресурса по контролю качества на двух языках, но если появится такая возможность, мы хотели бы создать и русскоязычного робота-консультанта“, - заверила Яника Пальм.
Кто такие Peaasjad?
MTÜ Peaasjad объединяет людей, которые заботятся о душевном здоровье. В основу состава входят специалисты по психическому здоровью и работе с молодежью, консультанты и желающие помочь, в разных сферах жизни. Все они объединены энтузиазмом, интересом и уважением к человечеству. Мы стремимся к пониманию, рассудительному, гибкому, но также оптимистичному, более легкому и более открытому подходу к вопросам душевного здоровья.
Чего мы хотим достичь?
Так же, как голова — это важная и обычная часть нашего тела, так и душевное здоровье является частью качества нашей жизни. Хочется, чтобы душевное здоровье было так же нормально и видно в нашей жизни, как видна часть нашего тела — голова. Желаем, чтобы все люди знали, что у них есть душевное здоровье, которое нужно ценить и о котором необходимо заботиться.
Все, что происходит в наших головах — всегда с нами. Голова есть у каждого и у нас есть право, возможность и ответственность использовать ее наилучшим образом.
Как во всем мире, так и в Эстонии, есть много хороших, действующих и полезных способов для сохранности головы и душевного здоровья. Мы хотим, чтобы у людей была возможность их использовать, а также обсуждать их между собой.
Мы хотим, чтобы уменьшилось количество страданий, вызванных психическими расстройствами.
На данный момент только одна треть страдающих депрессией обращаются за медицинской помощью. Тревожные расстройства воруют, нередко, просто десятки лет хорошей жизни, так как их не признают и не подбирают правильных методов лечения. В состоянии психоза люди могут страдать годами, прежде чем найдут возможность получить помощь.
Людей с психическими расстройствами клеймят, делая инвалидами значительный процент людей в Эстонии, что, в свою очередь, делает их беспомощными и больными.
Известно, что проблемы с душевным здоровьем можно как предотвратить, так и уменьшить, посредством заблаговременного вмешательства. Каждый может улучшить свое самочувствие. Нужно только подобрать для этого правильные инструменты.