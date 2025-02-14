Датчик угарного газа спас жизнь жителя Кохтла-Ярве

14 февраля в 7:47 в квартире на улице Ярвекюла Яреской части города Кохтла-Ярве сработал датчик угарного газа. По словам звонившего, накануне он установил новый датчик. Измерительные приборы спасателей зафиксировали наличие угарного газа в ванной комнате. Газовый кран перекрыли, комнаты проветрили и вызвали техников.

Угарный газ - это очень опасно!

В конце прошлого года в Нарве ребенку стало плохо в ванной комнате, и он на мгновение потерял сознание. Мать ребенка открыла окна и двери квартиры для проветривания и обратилась за помощью к оперативным службам. Прибывшие на вызов спасатели зафиксировали повышенную концентрацию угарного газа в ванной комнате.

Ребенка отвезли в больницу. В ванной комнате отсутствовал обязательный датчик угарного газа, который мог бы предупредить об опасности заранее.

Уже в этом году 4 января спасателей вызвали в квартиру на улице Мальми в Нарве, где в ванной сработал датчик угарного газа. Спасатели осмотрели квартиру и объяснили жильцам, что во избежание дальнейшей опасности необходимо улучшить вентиляцию санузла.

В 2021 году в Нарве произошла трагедия - от отравления угарным газом умерла 12-летняя девочка - ее тело родственники нашли в ванной комнате, где был установлен газовый котел. Технадзор после этой трагедии проверил оборудование в доме и установил техническую причину выброса угарного газа. Специалисты провели также выборочную проверку квартир в Нарве, и обнаружили, что только 29% проверенных в Нарве газовых установок полностью безопасны.

Трагедия с участием угарного газа случилась и в апреле 2024 года в в квартире в Таллинне, когда погибли 71-летний мужчина и его 8-летний внук.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку угарного газа.

А в 2018 году угарный газ в Таллинне убил двух маленьких детей.

Самый простой способ защитить свою семью от трагедии - установить дома, где имеются газовые колонки или печь/камин датчик угарного газа.

Подходящее место для датчика угарного газа зависит от нескольких условий – наличия очага отопления, планировки помещения, месторасположения вентиляционных систем и т.д. Поэтому при установке датчика угарного газа необходимо учесть инструкции производителя и следовать им. Как правило, датчик угарного газа устанавливают на расстоянии 1-3 метров от возможного источника угарного газа. Датчик не должен находится неподалёку от вентиляционных систем или дымовых труб. В таких местах уровень CO может быть ниже, чем в других помещениях. В случае многоэтажного жилья датчик угарного газа необходимо установить на каждом этаже, и при возможности в каждую спальню.