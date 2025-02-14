14.02.2025, 10:55
ВИДЕО | Канцлер Минобороны: интерес к заводу по производству взрывчатых веществ возник и за пределами Эстонии
Канцлер Министерства обороны ЭР Каймо Кууск сообщил, что интерес к планируемому заводу по производству взрывчатых веществ возник и за пределами Эстонии.
Вчера, 14 февраля, канцлер Министерства обороны Каймо Кууск представил парламентской комиссии по государственной обороне обзор структурной реформы, в ходе которой начиная с марта министерство реорганизует управление направлениями политики. Например, в министерстве будут созданы две новые должности: вице-канцлер по оборонному потенциалу и вице-канцлер по оборонной промышленности и инновациям.
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