ВИДЕО | Канцлер Минобороны: интерес к заводу по производству взрывчатых веществ возник и за пределами Эстонии

Вчера, 14 февраля, канцлер Министерства обороны Каймо Кууск представил парламентской комиссии по государственной обороне обзор структурной реформы, в ходе которой начиная с марта министерство реорганизует управление направлениями политики. Например, в министерстве будут созданы две новые должности: вице-канцлер по оборонному потенциалу и вице-канцлер по оборонной промышленности и инновациям.