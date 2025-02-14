Российские лыжники тайно тренируются в Европе. „В России таких условий нет“

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отправился на сборы в Италию для подготовки к чемпионату России в Казани. За ним последовали другие лыжники — Савелий Коростелёв, Сергей Волков и Дарья Непряева, которые также представляют республику Татарстан на внутренних соревнованиях.

Пребывание в Италии четырёх российских лыжников вызвало широкий резонанс в российских СМИ. Главный тренер сборной Егор Сорин объяснил в своём Telegram-канале, почему информацию держали в тайне:

“Мы опасались, что серьёзная огласка, особенно в иностранной прессе, могла бы вызвать негативную реакцию со стороны местных организаторов соревнований. К счастью, таких проблем не возникло“, — отметил Сорин.

В комментариях в Telegram-каналах некоторые болельщики высказывали недовольство, доходя до того, что называли лыжников предателями.

По словам Сорина, российские лыжники тренировались в Валь-ди-Фьемме, где через год пройдут Олимпийские игры.

„Было много вопросов: зачем мы поехали, что мы тут делаем, как мы посмели? Но мне кажется, все профессионалы понимают, что покататься на олимпийских трассах за год [до Игр] очень важно, особенно для тех спортсменов, кто здесь никогда не был, — написал Сорин. — Почему мы об этом раньше не говорили? Вообще, в принципе, если бы не наши вездесущие журналисты, вы могли бы, наверное, даже не узнать, что мы тут тренируемся. Не говорили по одной простой причине: не нужно было афишировать, не было вообще известно, пустят ли нас на трассу, открыта она или нет“.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, работающий с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, объяснил порталу „Спорт День за Днем“ решение спортсменов отправиться на тренировочный сбор в Италию: „Там лучше условия для подготовки“.

Юрий Бородавко со своей группой продолжает подготовку к оставшейся части сезона в Армении и поддерживает связь с Александром Большуновым.