ФОТО И ВИДЕО | В Эмари продемонстрировали силу и маневренность истребителей. Король Нидердландов остался в восторге

Король прибыл в Эстонию с коротким визитом, который был тщательно спланирован, но жизнь не так проста, как план на бумаге. Самолет должен был приземлиться в 12:20, и встречать гостя должен был министр иностранных дел Маргус Цахкна. Однако неожиданно выяснилось, что самолет прибудет только после 14:00. Поскольку у министра был плотный график на день, он не смог встретиться с королем лично.