13.02.2025, 22:02
ФОТО И ВИДЕО | В Эмари продемонстрировали силу и маневренность истребителей. Король Нидердландов остался в восторге
На авиабазе Эмари сегодня, в четверг, 13 февраля, принимали короля Нидерландов Виллема-Александра. Его непринужденное общение с голландскими военнослужащими можно охарактеризовать как „один из своих“.
Король прибыл в Эстонию с коротким визитом, который был тщательно спланирован, но жизнь не так проста, как план на бумаге. Самолет должен был приземлиться в 12:20, и встречать гостя должен был министр иностранных дел Маргус Цахкна. Однако неожиданно выяснилось, что самолет прибудет только после 14:00. Поскольку у министра был плотный график на день, он не смог встретиться с королем лично.
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