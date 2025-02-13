Правда ли, что Зеленский купил дом Гитлера за €14,2 млн?
В начале февраля 2025 года российские СМИ рассказали, что президент Украины стал новым владельцем шале в Баварии, ранее принадлежавшего руководителю Третьего рейха. Мы проверили правдивость этой информации.
Как сообщалось со ссылкой на издание Aktuelle Nachrichten, итальянская компания San Tommaso S.R.L., принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, приобрела шале „Орлиное гнездо“ в Баварии. Сумма сделки составила более €14 млн. Построенный в 1930-х годах дом, утверждается в публикациях, известен тем, что нацистская партия подарила его своему лидеру Адольфу Гитлеру на 50-летие. После падения Третьего рейха „Орлиное гнездо“ стало туристическим объектом, однако не приносило большого дохода. Поэтому якобы и было принято решение продать здание.
Об этом написали „Вести.ru“, „Московский комсомолец“, „Аргументы и факты“ и другие российские СМИ, а также крупные Telegram-каналы, среди которых „Саня во Флориде“ (522 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Россия сейчас“ (180 000), Voblya (153 000), „Наблюдатель“ (128 000) и „Осташко! Важное“ (118 000).
Шале Кельштайнхаус было построено на юге Баварии в 1937–1938 годах. За пределами Германии оно более известно как „Орлиное гнездо“, хотя названо в честь горы, на вершине которой находится. По разным оценкам, Гитлер бывал тут около десяти раз — вопреки распространённому мнению, здание не дарили ему на юбилей. При нацистах шале использовали как убежище и место проведения дипломатических встреч. После окончания Второй мировой войны Кельштайнхаус передали специальному трасту и открыли для туристов.
5 февраля на сайте немецкоязычного издания Aktuelle Nachrichten in Deutschland вышла обширная статья, посвящённая предполагаемой смене владельца объекта. Со ссылкой на представителей госкомпании Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), отвечающей за управление недвижимостью в федеральной земле Бавария, утверждалось, что 22 декабря 2024 года Кельштайнхаус был продан итальянской компании San Tommaso S.R.L. В публикации приведены скриншоты предполагаемого договора (с купюрами) и двухминутный видеоролик, в котором пересказывалось содержание статьи.
Новым собственником шале в документе значится компания San Tommaso S.R.L. Зеленский указывает её в декларациях на протяжении всего своего президентства. Перед выборами 2019 года журналисты-расследователи обнаружили, что политик не упомянул в аналогичном документе виллу на итальянском курорте Форте-дей-Мари, которую двумя годами ранее приобрела San Tommaso S.R.L. В штабе Зеленского тогда заявили, что по закону кандидат обязан декларировать свои компании, но не их собственность. Впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции провело в отношении президента проверку на предмет законности обогащения и возможного конфликта интересов, но не нашло никаких нарушений. В 2022 году итальянские СМИ писали, что вилла по-прежнему принадлежит фирме семьи Зеленских.
В случае с Кельштайнхаусом утверждается, что договор купли-продажи со стороны продавца якобы подписала Петра Шмид, директор регионального представительства IMBY в округе Верхний Пфальц, которое расположено в Регенсбурге. Однако Кельштайнхаус находится в другом округе — в Верхней Баварии, причём на самом её юге-востоке, у границы с Австрией. Поэтому нет никаких юридических и практических оснований для того, чтобы заключение сделки регистрировали в Регенсбурге.
Со стороны San Tommaso R.S.L. договор, судя по автографу, якобы подписал некий Stefan L. (в тексте документа его полное имя и должность скрыты). „Проверено“ не нашло в открытых источниках упоминаний о сотрудниках компании с таким именем и инициалом.
Хотя сделка, как утверждается, была заключена ещё в декабре и здание должно было закрыться для посетителей, на сайте ресторана, работающего в Кельштайнхаусе, говорится, что он традиционно закрыт в зимний сезон и возобновит работу 9 мая. Те же сведения приведены на сайте общины Берхтесгаден, где расположено „Орлиное гнездо“.
7 февраля компания IMBY разместила на своём официальном сайте заявление: „В настоящее время в социальных сетях распространяется видео с утверждениями о предполагаемой продаже Кельштайнхауса в общине Берхтесгаден. Это преднамеренная дезинформация. Кельштайнхаус остаётся собственностью Свободного государства Бавария. Продажа не состоялась и не планируется. Предполагаемый договор купли-продажи, показанный на видео, является подделкой, как и предполагаемая цитата руководства IMBY. Кельштайнхаус возобновит свою регулярную сезонную работу в мае 2025 года. IMBY примет правовые меры против тех, кто публикует эту дезинформацию“.
„Полностью вымышленной“ информацию из статьи назвал и Бартл Виммер, председатель Ассоциации горного туризма Берхтесгадена.
Обратимся к сайту, который распространил скриншоты документа, — Aktuelle Nachrichten in Deutschland (aktuell-nachricht.de). Как показывают данные Who.is и аналогичных сервисов, единственное „серьёзное изменение“ (по-видимому, имеется в виду регистрация домена) произошло с сайтом 14 декабря, тогда же его впервые зафиксировал Internet Archive. К моменту написания этого разбора на сайте появилось более 2000 статей без указания даты выхода, то есть в среднем более 30 в день. В некоторых из них встречаются явные анахронизмы: так, в одной из публикаций говорится о шансах ультраправого политика Кэлина Джорджеску победить во втором туре президентских выборов в Румынии, хотя итоги первого тура аннулировали ещё 6 декабря, за восемь дней до запуска сайта. Всё это говорит о механическом наполнении портала контентом. Более того, в качестве оператора сайта указана несуществующая (судя по открытым источникам) организация AN Media UG, расположенная по опять же несуществующему адресу Шлоссаллее, 5 в Дрездене.
Сообщения о покупке Зеленским недвижимости в Европе после начала полномасштабной войны в Украине появляются на прокремлёвских ресурсах далеко не впервые. „Проверено“ уже разбирало подобные новости о сделках с особняком Карла III в Великобритании, виллами в США, Египте и на Карибах, винодельней Стинга в Италии, отеле в Куршевеле и т. д. Если верить тем же источникам, украинский президент питает особую слабость к наследию Третьего рейха — он якобы приобрёл поместье Геббельса и автомобиль Гитлера. Все эти новости оказались фейками, а почерк их создателей во многих случаях был одинаков: либо на специальном сайте, мимикрирующем под СМИ, либо на сайте реально существующего, но малоизвестного издания появлялась статья с „разоблачительными“ фото-, аудио- или видеоматериалами, которые впоследствии оказывались сфальсифицированными.
Таким образом, новость о приобретении Зеленским баварского шале, в котором неоднократно бывал Гитлер, — фейковая. Она основана на информации малоизвестного сайта, судя по всему созданного специально для легализации вброса. Проведение сделки опровергли в том числе представители компании, упомянутой в той публикации. В ней же содержатся многочисленные неточности, свидетельствующие о фальсификации.
Итог: Фейк