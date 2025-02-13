Правда ли, что Зеленский купил дом Гитлера за €14,2 млн?

Новым собственником шале в документе значится компания San Tommaso S.R.L. Зеленский указывает её в декларациях на протяжении всего своего президентства. Перед выборами 2019 года журналисты-расследователи обнаружили , что политик не упомянул в аналогичном документе виллу на итальянском курорте Форте-дей-Мари, которую двумя годами ранее приобрела San Tommaso S.R.L. В штабе Зеленского тогда заявили , что по закону кандидат обязан декларировать свои компании, но не их собственность. Впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции провело в отношении президента проверку на предмет законности обогащения и возможного конфликта интересов, но не нашло никаких нарушений. В 2022 году итальянские СМИ писали , что вилла по-прежнему принадлежит фирме семьи Зеленских.

5 февраля на сайте немецкоязычного издания Aktuelle Nachrichten in Deutschland вышла обширная статья , посвящённая предполагаемой смене владельца объекта. Со ссылкой на представителей госкомпании Immobilien Freistaat Bayern (IMBY), отвечающей за управление недвижимостью в федеральной земле Бавария, утверждалось, что 22 декабря 2024 года Кельштайнхаус был продан итальянской компании San Tommaso S.R.L. В публикации приведены скриншоты предполагаемого договора (с купюрами) и двухминутный видеоролик, в котором пересказывалось содержание статьи.

Шале Кельштайнхаус было построено на юге Баварии в 1937–1938 годах. За пределами Германии оно более известно как „Орлиное гнездо“, хотя названо в честь горы, на вершине которой находится. По разным оценкам, Гитлер бывал тут около десяти раз — вопреки распространённому мнению, здание не дарили ему на юбилей. При нацистах шале использовали как убежище и место проведения дипломатических встреч. После окончания Второй мировой войны Кельштайнхаус передали специальному трасту и открыли для туристов.

Как сообщалось со ссылкой на издание Aktuelle Nachrichten, итальянская компания San Tommaso S.R.L., принадлежащая президенту Украины Владимиру Зеленскому, приобрела шале „Орлиное гнездо“ в Баварии. Сумма сделки составила более €14 млн. Построенный в 1930-х годах дом, утверждается в публикациях, известен тем, что нацистская партия подарила его своему лидеру Адольфу Гитлеру на 50-летие. После падения Третьего рейха „Орлиное гнездо“ стало туристическим объектом, однако не приносило большого дохода. Поэтому якобы и было принято решение продать здание.

В случае с Кельштайнхаусом утверждается, что договор купли-продажи со стороны продавца якобы подписала Петра Шмид, директор регионального представительства IMBY в округе Верхний Пфальц, которое расположено в Регенсбурге. Однако Кельштайнхаус находится в другом округе — в Верхней Баварии, причём на самом её юге-востоке, у границы с Австрией. Поэтому нет никаких юридических и практических оснований для того, чтобы заключение сделки регистрировали в Регенсбурге.

Со стороны San Tommaso R.S.L. договор, судя по автографу, якобы подписал некий Stefan L. (в тексте документа его полное имя и должность скрыты). „Проверено“ не нашло в открытых источниках упоминаний о сотрудниках компании с таким именем и инициалом.

Хотя сделка, как утверждается, была заключена ещё в декабре и здание должно было закрыться для посетителей, на сайте ресторана, работающего в Кельштайнхаусе, говорится, что он традиционно закрыт в зимний сезон и возобновит работу 9 мая. Те же сведения приведены на сайте общины Берхтесгаден, где расположено „Орлиное гнездо“.

7 февраля компания IMBY разместила на своём официальном сайте заявление: „В настоящее время в социальных сетях распространяется видео с утверждениями о предполагаемой продаже Кельштайнхауса в общине Берхтесгаден. Это преднамеренная дезинформация. Кельштайнхаус остаётся собственностью Свободного государства Бавария. Продажа не состоялась и не планируется. Предполагаемый договор купли-продажи, показанный на видео, является подделкой, как и предполагаемая цитата руководства IMBY. Кельштайнхаус возобновит свою регулярную сезонную работу в мае 2025 года. IMBY примет правовые меры против тех, кто публикует эту дезинформацию“.

„Полностью вымышленной“ информацию из статьи назвал и Бартл Виммер, председатель Ассоциации горного туризма Берхтесгадена.