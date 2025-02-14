Правда ли, что на Марсе обнаружили квадратную структуру?
В начале февраля 2025 года в интернете разлетелась новость: на снимках поверхности Марса учёные якобы обнаружили некие возвышения, образующие идеальный квадратный контур. Интернет-пользователи тут же начали строить конспирологические теории об их рукотворном происхождении. Мы решили проверить, обоснованны ли их подозрения.
О сенсационном открытии написали информационные, познавательные и развлекательные порталы, а также некоторые российские СМИ, например „Сноб“ и „Вечерняя Москва“. „Царьград“ и вовсе утверждал, что учёные обнаружили на соседней планете целое здание, а журналисты EADaily сравнили объект с египетскими пирамидами. Снимки загадочной структуры обсуждали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Instagram*) и блог-платформ („Пикабу“, „Дзен“). Писали об этом и популярные Telegram-каналы: „Топор — Горячие новости“ (264 000 просмотров на момент написания этого разбора), „КБ“ (238 000), „Рифмы и панчи“ (197 000), „Иван Утенков | Курск“ (161 000), „Лепра“ (131 000) и др. Авторы большинства публикаций иллюстрируют новость двумя снимками квадратных структур, при этом фотографии отличаются по степени чёткости. Во многих сообщениях на эту тему отмечается, что изображения не подвергались редактуре.
Хотя снимки завирусились в Сети в феврале 2025 года, оригинальный кадр был сделан задолго до этого. На одном из изображений указаны выходные данные: MOC Image e1000462. MOC, или Mars Orbiter Camera, — камера, находившаяся на борту космического аппарата Mars Global Surveyor, который работал на марсианской орбите в 1997–2006 годах. Сам снимок был сделан 4 ноября 2001 года, а на сайте Университета штата Аризона можно посмотреть на это и другие фото, снятые в ходе миссии, в высоком разрешении.
С комментариями о внеземной цивилизации на Марсе две картинки завирусились после того, как 31 января 2025 года их выложил пользователь соцсети X @chrisramsay52. Его профиль почти целиком посвящён пришельцам, поэтому неудивительно, что блогер усмотрел на фото свидетельство существования инопланетной жизни. На момент написания разбора его твит набрал 23 млн просмотров, из них большую часть — благодаря популярному американскому подкастеру Джо Рогану, сделавшему репост с комментарием: „Это чёртова ДИЧЬ“. Владелец X и космической компании SpaceX Илон Маск в ответ на репост Рогана заявил: „Мы должны отправить на Марс астронавтов для исследования“. Уже после этого снимки разлетелись по соцсетям и СМИ. Впрочем, изображение предполагаемого фундамента становится объектом пристального внимания людей, увлекающихся поиском НЛО, уже не впервые.
Невооружённым глазом видно, что одно из завирусившихся изображений действительно похоже на снимок, сделанный MOC, но второе явно было обработано, чтобы якобы чёткая квадратная форма стала более очевидна. На этом отредактированном изображении указан источник — сайт UFO-Blogger.com. На момент написания разбора ресурс уже недоступен, однако, судя по архивным копиям (и URL-адресу), он специализировался на тематике НЛО и разнообразных конспирологических теориях, с ними связанных. Поэтому утверждать, что якобы оба снимка были сделаны в ходе космической миссии и не подвергались обработке в фоторедакторах, — некоторое преувеличение. Таблоид The Daily Mail, впрочем, настаивает, что изображение было „очищено“, а не отфотошоплено, но, если это так, непонятно, кем и почему была „очищена“ только эта область фото. Даже если изначально цель была в том, чтобы сделать этот фрагмент более чётким, визуальное выделение только этой квадратной области всё равно вводит зрителя в заблуждение.
Кроме того, существуют и другие снимки того же объекта с других ракурсов, и на них он тоже отнюдь не идеально квадратной формы. Например, на снимке 2018 года, сделанном в ходе миссии HiRISE, он ещё меньше похож на фундамент здания (да и в целом на правильный квадрат), чем на оригинальных снимках 2001-го.
На фото выступы выглядят расположенными довольно компактно, и это наводит на мысль о том, что это единый объект, однако в реальности запечатлённый рельеф раскинулся на сотни метров. По сути, на снимках видны две гряды, образующие углы (на снимке — верхний правый и нижний левый), хоть и не прямые. При этом ни намёка на два других угла, необходимых для образования квадрата, на фото нет — их можно лишь вообразить, достроив в голове картинку до искомого образа.
Данный случай — уже не первый раз, когда энтузиасты находят на снимках Красной планеты объекты, напоминающие земные постройки. Так, в 2022 году завирусилось фото с поверхности Марса, на котором якобы был запечатлён дверной проём в скале. Тогда конспирологи тоже увидели в изображении свидетельство, что на планете существует разумная жизнь. Впрочем, учёные с ними не согласились, заявив, что это просто естественная расщелина.
Подобные узнавания знакомых предметов там, где их на самом деле нет, называется парейдолией. Именно из-за этого явления люди видят животных в формах облаков, лица у очевидно неодушевлённых предметов или даже лик Богородицы на сэндвиче с сыром. На парейдолии основан тест Роршаха, во время которого испытуемым показывают чернильные кляксы и просят разглядеть в них какие-либо образы. Эксперты считают, что парейдолия — один из эволюционных механизмов, которые помогли человечеству выжить. Тот, кто видел в кустах очертания хищников, прятался и выживал независимо от того, был там зверь на самом деле или нет. Те же, кто не мог распознать опасность, оказывались съедены. Парейдолию часто упоминают в контексте исследования Марса, ведь на снимках с этой планеты часто обнаруживают самые невероятные объекты — от уже упомянутого дверного проёма до лиц и пончиков.
Таким образом, на снимках с поверхности Марса действительно видна некая структура, которую при желании можно принять за квадрат. При этом по крайней мере один из завирусившихся кадров был серьёзно отредактирован, чтобы больше соответствовать утверждению об идеальной геометрической фигуре, которой в природе якобы быть не может. На снимках с других ракурсов видно, что ни о каких ровных прямых углах на самом деле речи не идёт, а то, что некоторые пользователи принимают за углы цельного квадрата, на самом деле разрозненные объекты, находящиеся на существенном удалении друг от друга. Оригинальный снимок был сделан более 20 лет назад, а в 2025 году его модификации завирусились, когда их сначала опубликовали блогеры, интересующиеся НЛО, а потом репостнули или прокомментировали знаменитости.
Итог: Полуправда