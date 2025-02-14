Правда ли, что на Марсе обнаружили квадратную структуру?

С комментариями о внеземной цивилизации на Марсе две картинки завирусились после того, как 31 января 2025 года их выложил пользователь соцсети X @chrisramsay52. Его профиль почти целиком посвящён пришельцам, поэтому неудивительно, что блогер усмотрел на фото свидетельство существования инопланетной жизни. На момент написания разбора его твит набрал 23 млн просмотров, из них большую часть — благодаря популярному американскому подкастеру Джо Рогану, сделавшему репост с комментарием: „Это чёртова ДИЧЬ“. Владелец X и космической компании SpaceX Илон Маск в ответ на репост Рогана заявил : „Мы должны отправить на Марс астронавтов для исследования“. Уже после этого снимки разлетелись по соцсетям и СМИ. Впрочем, изображение предполагаемого фундамента становится объектом пристального внимания людей, увлекающихся поиском НЛО, уже не впервые.

Хотя снимки завирусились в Сети в феврале 2025 года, оригинальный кадр был сделан задолго до этого. На одном из изображений указаны выходные данные: MOC Image e1000462. MOC, или Mars Orbiter Camera , — камера, находившаяся на борту космического аппарата Mars Global Surveyor, который работал на марсианской орбите в 1997–2006 годах. Сам снимок был сделан 4 ноября 2001 года, а на сайте Университета штата Аризона можно посмотреть на это и другие фото, снятые в ходе миссии, в высоком разрешении.

Невооружённым глазом видно, что одно из завирусившихся изображений действительно похоже на снимок, сделанный MOC, но второе явно было обработано, чтобы якобы чёткая квадратная форма стала более очевидна. На этом отредактированном изображении указан источник — сайт UFO-Blogger.com. На момент написания разбора ресурс уже недоступен, однако, судя по архивным копиям (и URL-адресу), он специализировался на тематике НЛО и разнообразных конспирологических теориях, с ними связанных. Поэтому утверждать, что якобы оба снимка были сделаны в ходе космической миссии и не подвергались обработке в фоторедакторах, — некоторое преувеличение. Таблоид The Daily Mail, впрочем, настаивает, что изображение было „очищено“, а не отфотошоплено, но, если это так, непонятно, кем и почему была „очищена“ только эта область фото. Даже если изначально цель была в том, чтобы сделать этот фрагмент более чётким, визуальное выделение только этой квадратной области всё равно вводит зрителя в заблуждение.

Кроме того, существуют и другие снимки того же объекта с других ракурсов, и на них он тоже отнюдь не идеально квадратной формы. Например, на снимке 2018 года, сделанном в ходе миссии HiRISE, он ещё меньше похож на фундамент здания (да и в целом на правильный квадрат), чем на оригинальных снимках 2001-го.

На фото выступы выглядят расположенными довольно компактно, и это наводит на мысль о том, что это единый объект, однако в реальности запечатлённый рельеф раскинулся на сотни метров. По сути, на снимках видны две гряды, образующие углы (на снимке — верхний правый и нижний левый), хоть и не прямые. При этом ни намёка на два других угла, необходимых для образования квадрата, на фото нет — их можно лишь вообразить, достроив в голове картинку до искомого образа.