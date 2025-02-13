Пьяный водитель вылетел с дороги и перевернулся

Авария произошла на четвертом километре дороги Адвере-Рутиквере. „Там с дороги съехал и перевернулся Audi“, — отметил пресс-секретарь Полиции и пограничной охраны.

За рулем находился 43-летний мужчина, у которого были признаки употребления алкоголя. Медики осмотрели его на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

Сегодня утром в 9:37 Департамент полиции и погранохраны получил сообщение, что на Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария.

По словам пресс-секретаря Полиции и погранохраны Марге Силлаотс, по предварительным данным, один из автомобилей двигался по кольцевой дороге в сторону Сауэ и потерял управление, его развернуло и он остался поперек дороги. Чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами, автомобиль съехал в кювет, но грузовики, идущие за ним, не смогли быстро остановиться и столкнулись между собой.