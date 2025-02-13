Супер! 14-летняя эстонская фигуристка завоевала серебряную медаль на олимпийском фестивале!

Элина Гойдина одержала победу в короткой программе на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани, набрав 62,6 балла, и в итоге завоевала серебряную медаль с суммой 178,16 балла (115,56 балла за произвольную программу).

„Я очень довольна началом программы, но в середине что-то случилось, что я сама не поняла. Я упала, но попыталась быстро восстановиться и вернуть свой ритм. Я рада медали. Это был очень важный для меня турнир, как и чемпионат мира среди юниоров, который начнется на следующей неделе в Венгрии. Я собираюсь взять всё, что я пережила здесь, с собой, много работать и выступить там ещё лучше“, — сказала Гойдина.

Золотую медаль выиграла Инга Гургенидзе из Грузии, набрав 187,82 балла, а бронза досталась швейцарке Леандре Цимпукакис с 177,42 балла.

Для Эстонии эта медаль стала третьей на фестивале в Бакуриани. В среду 16-летняя Симона Ревягин стала победительницей в лыжном, набрав 77,25 балла в первом спуске и 86,00 баллов во втором. Это обеспечило ей золотую медаль и открыло медальный счет Эстонии. Серебро завоевала Силье Кинкед из Дании (82,50 балла), а бронзу — Сандра Каун из Великобритании (80,00 баллов).

„Я не ожидала столько баллов на первом спуске, это успокоило меня. Это моя первая золотая медаль, и я счастлива, что она оказалась у меня,“ — поделилась Симона.

Позже сноубордистка Лаура Ангa заняла второе место в дисциплине „парковый съезд“.

15-летняя Лаура после первого спуска с 78 баллами вышла в лидеры, став одной из двух, кто остался на ногах на сложной трассе. Во втором спуске баллы не увеличились, и французская сноубордистка Аоно Порди Оканива обогнала её на 2,75 балла. Третье место заняла немецкая спортсменка Янина Вальц (58,75 балла).

„Я очень довольна! Эта медаль для меня важна, потому что на прошлогодней юношеской Олимпиаде мне не удалось показать свой лучший результат. В целом я довольна, хотя приземления могли быть немного чище. Я знала, что могу побороться за медаль, если все сделаю правильно,“ — сказала Лаура.