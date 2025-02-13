С пятницы разрешен выход пешком на лед некоторых приграничных озер

Пешком разрешено выходить на лед Теплого и Псковского озер и на лед озера Пабра. Выход на лед Чудского озера разрешен только на территории между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено выходить на лед на территории между деревней Алайыэ и устьем реки Нарвы, а также на лед к юго от деревни Кодавере.