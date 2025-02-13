С пятницы разрешен выход пешком на лед некоторых приграничных озер(1)
Начиная с завтрашнего дня, 14 февраля, пограничная служба разрешает выход на лед пешком Теплого и Псковского озер, озера Пабра и частично на лед Чудского озера.
Пешком разрешено выходить на лед Теплого и Псковского озер и на лед озера Пабра. Выход на лед Чудского озера разрешен только на территории между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено выходить на лед на территории между деревней Алайыэ и устьем реки Нарвы, а также на лед к юго от деревни Кодавере.
Выход на лед пешком разрешен на:
Теплом и Псковском озерах
Озере Пабра
Частично на лед Чудского озера
Для защиты жизней людей запрещено выходить на лед следующих водоемов:
Нарвское водохранилище
Река Нарва
Озеро Ванику
Озеро Крийва
Озеро Паттина
С ледовой обстановкой можно ознакомиться на домашней странице РPA