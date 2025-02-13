Новости Эстонии
13.02.2025, 19:11

С пятницы разрешен выход пешком на лед некоторых приграничных озер

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Начиная с завтрашнего дня, 14 февраля, пограничная служба разрешает выход на лед пешком Теплого и Псковского озер, озера Пабра и частично на лед Чудского озера.

Пешком разрешено выходить на лед Теплого и Псковского озер и на лед озера Пабра. Выход на лед Чудского озера разрешен только на территории между деревнями Алайыэ и Кодавере. Запрещено выходить на лед на территории между деревней Алайыэ и устьем реки Нарвы, а также на лед к юго от деревни Кодавере.

Выход на лед пешком разрешен на:

  • Теплом и Псковском озерах

  • Озере Пабра

  • Частично на лед Чудского озера

Для защиты жизней людей запрещено выходить на лед следующих водоемов:

  • Нарвское водохранилище

  • Река Нарва

  • Озеро Ванику

  • Озеро Крийва

  • Озеро Паттина

С ледовой обстановкой можно ознакомиться на домашней странице РPA

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