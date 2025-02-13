Началось декларирование доходов. Торопиться нет смысла(13)
Налогово-таможенный департамент (НТД) открыл в своей среде э-услуг возможность представления декларации о доходах за 2024 год. Срок подачи декларации – 30 апреля, а переплаченный подоходный налог начнут возвращать с 5 марта независимо от того, была ли декларация подана в первые часы открытия декларирования или позже. На основании бумажных деклараций возврат подоходного налога начнётся в середине марта.
По словам Анники Оя, руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц, декларация о доходах по большей части предварительно заполнена на основании известных НТД данных, но ответственность за достоверность своих данных несёт сам человек, а дополнительные доходы, заработанные, например, через различные платформы, каждый должен указать в декларации самостоятельно.
„Если в предварительно заполненных данных есть неточности, например недвижимость, с продажи которой не нужно платить подоходный налог, то эти данные следует удалить самому. Но и наоборот, если полученный доход на декларации отсутствует, например доход, заработанный на платформе, доход от сдачи в аренду, доход, полученный в иностранном государстве или доход, полученный в конверте, то эти данные необходимо внести самостоятельно“, - пояснила Оя.
По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыер, с подачей декларации не нужно спешить. „Декларирование доходов продлится до 30 апреля. Однако уже сейчас разумно убедиться в том, что к этому всё готово: документы действительны и PIN-коды имеются в наличии. Вы успеете обновить документы при необходимости“, – сказала Рандвер-Сыер.
Если ID-карта утратила свой срок действия, то сперва необходимо ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании Департамента полиции и погранохраны по адресу iseteenindus.politsei.ee. „Если у человека есть фотография, соответствующая требованиям, образец подписи и отпечатки пальцев, то ходатайствовать о получении нового документа в самообслуживании можно всего за несколько минут. Если нет фотографии, подписи и отпечатков пальцев, то их можно сделать в дигикиоске, который находится в зале обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Время не нужно бронировать заранее для того, чтобы воспользоваться услугами этого киоска, а после выполнения там необходимых действий можно ходатайствовать о получении документа в самообслуживании“, – сказала старший комиссар бюро идентификации и статусов Марит Абрам.
Она объяснила, что также Smart-ID или Mobiil-ID можно использовать вместо ID-карты в качестве средства аутентификации при входе в e-MTA. „Если эти варианты входа в систему имеются, то стоит их использовать, потому что для получения новых PIN-кодов для ID-карты необходимо прийти в бюро обслуживании Департамента полиции и погранохраны и на месте уплатить государственную пошлину в размере 10 евро за получение новых кодов“, – добавила Абрам.
Руководитель отдела электронной идентификации из Департамента государственной информационной системы Анна Ыуэкаллас подчеркнула, что помимо действующих документов и PIN-кодов необходимо себя обеспечить безопасным функционирующим оборудованием, а также соответствующими системами для того, чтобы был доступ к электронным услугам. „Важно использовать новейшее программное обеспечение для идентификации, доступное на веб-странице ID-карты по адресу www.id.ee, а также нужно убедиться в том, что антивирусная система компьютера обновлена“, – дала Ыуэкаллас рекомендации о декларировании доходов в электронном виде.