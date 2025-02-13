Началось декларирование доходов. Торопиться нет смысла

По словам Анники Оя, руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц, декларация о доходах по большей части предварительно заполнена на основании известных НТД данных, но ответственность за достоверность своих данных несёт сам человек, а дополнительные доходы, заработанные, например, через различные платформы, каждый должен указать в декларации самостоятельно.

„Если в предварительно заполненных данных есть неточности, например недвижимость, с продажи которой не нужно платить подоходный налог, то эти данные следует удалить самому. Но и наоборот, если полученный доход на декларации отсутствует, например доход, заработанный на платформе, доход от сдачи в аренду, доход, полученный в иностранном государстве или доход, полученный в конверте, то эти данные необходимо внести самостоятельно“, - пояснила Оя.

По словам руководителя по предоставлению услуг из отдела подоходного налога Рийны Рандвер-Сыер, с подачей декларации не нужно спешить. „Декларирование доходов продлится до 30 апреля. Однако уже сейчас разумно убедиться в том, что к этому всё готово: документы действительны и PIN-коды имеются в наличии. Вы успеете обновить документы при необходимости“, – сказала Рандвер-Сыер.