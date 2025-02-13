ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1086-й день) | План Трампа по Украине обойдется Европе в 3 трлн долларов
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о возможном окончании войны
После разговора с Путиным Трамп объявил, что переговоры должны начаться немедленно.
В Кремле заявили, что Путин пригласил Трампа в Москву, но „пока конкретного понимания на этот счет нет“. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обмен приглашениями и „ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы“.
Трамп, в свою очередь, сообщил, что встреча с Путиным планируется, она может пройти в Саудовской Аравии при участии наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В Москве это пока не прокомментировали.
План Трампа по Украине обойдется Европе в 3 трлн долларов
После заявлений Трампа и Хегсета о том, что Европа должна взять на себя обязательства по обороне Украины и своей территории аналитики Bloomberg подсчитали вероятные расходы европейцев в ближайшие 10 лет.
Обязательства Европы в соответствии с планами президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине обойдутся крупнейшим державам континента в 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg Economics, проанализировавшие сценарии возможного завершения войны и опубликовавшие свои выводы в ночь на четверг, 13 февраля.
В своих расчетах аналитики основывались на высказываниях Трампа и министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта и защите Украины, в том числе после окончания войны.
Согласно этим подсчетам, восстановление ВСУ в течение 10 лет может обойтись в 175 млрд долларов, отправление в Украину европейской миротворческой группировки численностью 40 тысяч военнослужащих - еще в 30 млрд долларов. Данный показатель был взят для анализа, поскольку европейские страны начали переговоры о формировании миротворческого контингента на 40-50 тысяч человек, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости 200-тысячной группировки для охраны 1000-километровой линии соприкосновения.
В Госдуму внесли ужесточающие призыв в армию законопроекты
В Госдуму России внесли законопроекты об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года и штрафах за несообщение в военкомат о переезде.
Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму России законопроекты, которые ужесточают правила призыва на срочную службу. Об этом в четверг, 13 февраля, пишет российское государственное агентство ТАСС.
Первый законопроект предполагает, что решение о призыве на срочную службу, которое не было исполнено до конца призывного периода, должно быть исполнено во время одного из следующих призывов в течение года.
Депутаты предлагают дополнить поправками закон „О воинской обязанности и военной службе“. Как пишет ТАСС, предполагается, что изменения могут коснуться и осеннего призыва 2024 года.
В пояснительной записке авторы законопроекта написали, что по нынешним нормам часть решений о призыве граждан на военную службу, принятых призывной комиссией, отменяется. Такое, по их словам, происходит, когда по итогам призывной кампании выполяется „установленное задание по призыву“. После этого в следующий призыв граждане должны снова проходить соответствующие мероприятия в военкомате.
„Кроме того, некоторые граждане, пользуясь отсутствием срока действия решения о призыве граждан на военную службу, злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений, и подают жалобы, в том числе неоднократно, не в целях защиты своих прав, а в целях уклонения от призыва на военную службу“, - приводит ТАСС слова авторов инициативы.
Второй предложенный законопроект предусматривает введение штрафов от 10 000 до 20 000 рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место на срок более трех месяцев. Новой нормой предлагается дополнить административную статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету.
Сегодня за такое нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей. При этом, отмечает ТАСС, в действующей норме не уточняется срок пребывания на новом месте.
Молдова закрывает Русский дом в ответ на атаки дронов
МИД Молдовы вызвал российского посла и выразил протест в связи с вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство страны. В качестве ответной меры было объявлено о закрытии Русского дома.
Власти Молдовы объявили о решении закрыть Российский центр науки и культуры (Русский дом). МИД в Кишиневе в четверг, 13 февраля, сообщил об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году, в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими ударными беспилотниками.
После завершения процедуры расторжения Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в Молдове, заявило министерство иностранных дел.
В тот же день в МИД Молдовы был вызван посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. Ему выразили „решительный протест в связи с этими неприемлемыми нарушениями“, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу безопасности, Молдове и гражданам. „Российскому дипломату сообщили, что подобные действия являются нарушением национального суверенитета и очередным недружественным жестом со стороны РФ“, - отмечается на сайте ведомства.
В качестве доказательств российскому послу показали фрагменты беспилотников, упавшие на территории Молдовы. В Кишиневе „вновь призвали российские власти немедленно прекратить данные вторжения и строго соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова“.
В тот же день президент Молдовы Майя Санду опубликовала снимок обломка российского БПЛА „Герань“ - так в РФ называют аналоги иранских дронов Shahed. „Беспилотники Shahed нарушили наше воздушное пространство, два из них взорвались на нашей земле, поставив под угрозу жизни молдаван“, - заявила Санду.
Российские беспилотники атаковали граничащую с Молдовой Одесскую область Украины. При этом два из них залетели на территорию Молдовы и взорвались там.
Генсек НАТО требует участия Киева в переговорах об Украине
В обсуждении перемирия в Украине должен участвовать Киев, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что переговоры Трампа с Путиным „достойны сожаления“.
В переговорах о перемирии в Украине должен участвовать Киев. Об этом заявил перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, 13 февраля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. „Крайне важно, чтобы любые результаты этих переговоров были прочными и долговечными, - сказал Рютте. - И чтобы Украина была тесно вовлечена во все, что касается Украины“.
В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным об Украине „достойны сожаления“. Администрация США пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине, подчеркнул Писториус. „На мой взгляд, было бы лучше поговорить о возможном членстве Украины в НАТО или возможных территориальных потерях за столом переговоров“, - добавил он.
„Было бы наивно полагать, что эта угроза на самом деле исчезнет, даже после заключения какого бы то ни было мирного соглашения, когда бы оно ни возникло, - добавил глава Минобороны ФРГ. - Вот почему нам необходимо быстрее и больше инвестировать в наши возможности по обороне и безопасности. Мир - как, к сожалению, показывает многовековой опыт, - можно обеспечить только с позиции силы“.
Первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России состоялся 12 февраля. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - „маловероятным“.
В Швеции сравнили звонок Трампа Путину с Мюнхенским сговором
Экс-премьер Швеции Бильдт сравнил звонок Трампа Путину с соглашением, заключенным в 1938 году в Мюнхене лидерами Франции и Великобритании с Гитлером и ставшим символом „умиротворения агрессора“.
В Европе резко раскритиковали телефонный звонок президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину, темой которого было возможное окончание российского вторжения в Украину, и провели исторические параллели. Так, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сравнил этот звонок с „Мюнхенским сговором“ 1938 года. Это соглашение, заключенное премьер-министрами Великобритании и Франции Невиллом Чемберленом и Эдуардом Даладье с Адольфом Гитлером, стало символом политики „умиротворения агрессора“.
„Это, конечно, новаторский подход к переговорам - идти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен не опускался так низко в 1938 году. Тот Мюнхен в любом случае закончился очень плохо“, - написал Бильд, который сопредседательствует в Европейском совете по международным отношениям, на платформе X в среду, 12 февраля.
В свою очередь британский историк из Оксфордского университета Питер Франкопан сравнил политический стиль Трампа с действиями основателя Монгольской империи Чингисхана, орды которого осуществляли широкомасштабные завоевания в XIII веке. „История учит нас, что люди, рассуждающие подобным образом, очень опасны“, - заявил Франкопан немецкому еженедельнику Stern в четверг, 13 февраля.
Франкопан отметил, что Европа сейчас сталкивается с экзистенциальными вопросами, испытывая давление Путина с востока и Трампа - с запада. „Европа теряет свою значимость. Мы так заняты разглядыванием себя в зеркале, что уже почти забыли о ее предназначении“, - добавил он.
12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Путиным Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Позже, выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - „маловероятным“. Звонок Трампа Путину и последовавшее за ним заявление американского президента решительно раскритиковали, среди прочего, в НАТО и Евросоюзе.