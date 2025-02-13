ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1086-й день) | План Трампа по Украине обойдется Европе в 3 трлн долларов

Согласно этим подсчетам, восстановление ВСУ в течение 10 лет может обойтись в 175 млрд долларов, отправление в Украину европейской миротворческой группировки численностью 40 тысяч военнослужащих - еще в 30 млрд долларов. Данный показатель был взят для анализа, поскольку европейские страны начали переговоры о формировании миротворческого контингента на 40-50 тысяч человек, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости 200-тысячной группировки для охраны 1000-километровой линии соприкосновения.

В своих расчетах аналитики основывались на высказываниях Трампа и министра обороны США Пита Хегсета о том, что Европа должна взять на себя большую часть бремени по урегулированию конфликта и защите Украины, в том числе после окончания войны.

Обязательства Европы в соответствии с планами президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине обойдутся крупнейшим державам континента в 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет. К такому выводу пришли эксперты Bloomberg Economics, проанализировавшие сценарии возможного завершения войны и опубликовавшие свои выводы в ночь на четверг, 13 февраля.

После заявлений Трампа и Хегсета о том, что Европа должна взять на себя обязательства по обороне Украины и своей территории аналитики Bloomberg подсчитали вероятные расходы европейцев в ближайшие 10 лет.

Трамп, в свою очередь, сообщил, что встреча с Путиным планируется, она может пройти в Саудовской Аравии при участии наследного принца Мухаммеда бин Салмана. В Москве это пока не прокомментировали.

В Кремле заявили, что Путин пригласил Трампа в Москву, но „пока конкретного понимания на этот счет нет“. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обмен приглашениями и „ориентированность на отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы“.

В Госдуму внесли ужесточающие призыв в армию законопроекты

В Госдуму России внесли законопроекты об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года и штрафах за несообщение в военкомат о переезде.

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму России законопроекты, которые ужесточают правила призыва на срочную службу. Об этом в четверг, 13 февраля, пишет российское государственное агентство ТАСС.

Первый законопроект предполагает, что решение о призыве на срочную службу, которое не было исполнено до конца призывного периода, должно быть исполнено во время одного из следующих призывов в течение года.

Депутаты предлагают дополнить поправками закон „О воинской обязанности и военной службе“. Как пишет ТАСС, предполагается, что изменения могут коснуться и осеннего призыва 2024 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта написали, что по нынешним нормам часть решений о призыве граждан на военную службу, принятых призывной комиссией, отменяется. Такое, по их словам, происходит, когда по итогам призывной кампании выполяется „установленное задание по призыву“. После этого в следующий призыв граждане должны снова проходить соответствующие мероприятия в военкомате.

„Кроме того, некоторые граждане, пользуясь отсутствием срока действия решения о призыве граждан на военную службу, злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений, и подают жалобы, в том числе неоднократно, не в целях защиты своих прав, а в целях уклонения от призыва на военную службу“, - приводит ТАСС слова авторов инициативы.

Второй предложенный законопроект предусматривает введение штрафов от 10 000 до 20 000 рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место на срок более трех месяцев. Новой нормой предлагается дополнить административную статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету.