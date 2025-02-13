13.02.2025, 18:39
Директор нарвской спортшколы „Паэмурру“ о решении ЭХС: у нас убытки в 4000 евро, а в плей-офф их будет еще больше(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский хоккейный союз принял решение, что нарвский клуб „Паэмурру“ проведет оставшиеся два матча основного сезона Эстонской хоккейной лиги без зрителей. В случае выхода команды в плей-офф, матчи могут пройти при поддержке домашних болельщиков, если клуб внесет депозит в размере 3900 евро и избежит инцидентов, связанных с поведением публики. Директор спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов прокомментировал эту ситуацию в интервью Rus.Delfi.
Эстонский хоккейный союз наказал „Паэмурру“ за инцидент 1 февраля в матче против „Пантер/Торнадо“: присудил техническое поражение (0:5) и запретил зрителям посещать оставшиеся домашние матчи. В плей-офф зрители смогут вернуться при внесении депозита 3900 евро.
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