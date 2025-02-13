Хоккей
13.02.2025, 18:39

Директор нарвской спортшколы „Паэмурру“ о решении ЭХС: у нас убытки в 4000 евро, а в плей-офф их будет еще больше

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Эстонский хоккейный союз принял решение, что нарвский клуб „Паэмурру“ проведет оставшиеся два матча основного сезона Эстонской хоккейной лиги без зрителей. В случае выхода команды в плей-офф, матчи могут пройти при поддержке домашних болельщиков, если клуб внесет депозит в размере 3900 евро и избежит инцидентов, связанных с поведением публики. Директор спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов прокомментировал эту ситуацию в интервью Rus.Delfi.

Эстонский хоккейный союз наказал „Паэмурру“ за инцидент 1 февраля в матче против „Пантер/Торнадо“: присудил техническое поражение (0:5) и запретил зрителям посещать оставшиеся домашние матчи. В плей-офф зрители смогут вернуться при внесении депозита 3900 евро.

Причиной конфликта стало удаление капитана Кирилла Ильина за неспортивное поведение, что команда считает несправедливым. Союз заявил, что решение принято для защиты имиджа хоккея и обеспечения безопасности.

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