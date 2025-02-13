13.02.2025, 17:09
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | „Пярну“ играет в четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги с „Сельвер/ТалТех“
„Пярну“ vs „Сельвер/ТалТех“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ примет на домашней площадке столичный клуб „Сельвер/ТалТех“. Матч стартует в 19:00, а все подписчики Delfi смогут наблюдать за игрой в прямом эфире.
„Пярну“ завершил регулярный чемпионат на втором месте, тогда как „Сельвер/ТалТех“ финишировал последним. В очных встречах „Пярну“ одержал две победы с одинаковым счётом 3:1, но один раз уступил с тем же счётом.
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