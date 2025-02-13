13.02.2025, 17:09
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Пярну“ уверенно обыграл в первом матче четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Сельвер/ТалТех“
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 13 февраля, в рамках четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ на своей домашней площадке одержала победу над столичным клубом „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0 (25:22; 25:22; 25:23).
„Пярну“ завершил регулярный чемпионат на втором месте, тогда как „Сельвер/ТалТех“ финишировал последним. В очных встречах „Пярну“ одержал две победы с одинаковым счётом 3:1, но один раз уступил с тем же счётом.
Уже подписаны?