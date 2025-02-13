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13.02.2025, 17:09

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Пярну“ уверенно обыграл в первом матче четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Сельвер/ТалТех“

 
Pärnu VK - Selver Taltech
Pärnu VK - Selver Taltech
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

В четверг, 13 февраля, в рамках четвертьфинальной серии Балтийской волейбольной лиги команда „Пярну“ на своей домашней площадке одержала победу над столичным клубом „Сельвер/ТалТех“ со счётом 3:0 (25:22; 25:22; 25:23).

„Пярну“ завершил регулярный чемпионат на втором месте, тогда как „Сельвер/ТалТех“ финишировал последним. В очных встречах „Пярну“ одержал две победы с одинаковым счётом 3:1, но один раз уступил с тем же счётом.

Второй матч серии до двух побед пройдет в Таллинне 16 февраля, а при необходимости решающий третий матч состоится в Пярну 19 февраля.

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