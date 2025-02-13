На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария, движение нарушено
Сегодня в 9:37 Департамент полиции и погранохраны получил сообщение, что на Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария.
По словам пресс-секретаря Полиции и погранохраны Марге Силлаотс, по предварительным данным, один из автомобилей двигался по кольцевой дороге в сторону Сауэ и потерял управление, его развернуло и он остался поперек дороги. Чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами, автомобиль съехал в кювет, но грузовики, идущие за ним, не смогли быстро остановиться и столкнулись между собой.
В 15:30 патруль еще оставался на месте происшествия, чтобы оказывать помощь, так как погодные условия сложные, а транспортные средства все еще находятся на месте.
Это страховой случай, однако полиция помогала регулировать движение из-за возникшей пробки и оформила документы участникам происшествия.
В результате столкновения никто не пострадал. Водители были трезвыми, и у всех имелись действующие водительские удостоверения.
Скользкие дороги
После обеда дороги в Харьюмаа и на западном побережье Эстонии влажные, а в восточной и южной частях страны покрыты снегом или смесью снега и соли, сообщает Транспортное агентство. В восточной и южной Эстонии идет снег или снег с дождем, в остальных частях осадки незначительные, но может быть и дождь со льдом, а на дорогах возможен гололед.
Температура воздуха составляет -1…-6 градусов, а температура дорог — от 0 до -3 градусов. Согласно прогнозу, вечером и ночью в нескольких районах будет снег или дождь со снегом, а также метель, дороги будут ледяными и скользкими! Температура воздуха вечером останется в пределах -1...-7 градусов, а ночью — от -2 до -8 градусов.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.