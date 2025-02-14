Детский фонд приобрел для Клиники Тартуского университета медицинские устройства на сумму четверть миллиона евро

„Для Детского фонда очень важно, чтобы у детей в Эстонии были максимально хорошие возможности для лечения и максимально хорошая медицинская среда, и каждый год мы вместе с нашими замечательными жертвователями приходим на помощь, приобретая те устройства и вспомогательные средства, которых больше всего не хватает в детской клинике. У нас есть и одна мечта: если бы государство не взимало с нас 22% НДС на эти устройства, мы могли бы сделать еще больше добрых дел для маленьких пациентов“, — сказала руководитель поддержки и член правления Детского фонда клиники Тартуского университета Эвели Ильвес.

„Интенсивная терапия для новорожденных и детей сделала огромный шаг вперед за последние 20 лет. Улучшились функции и качество медицинских устройств, а также результаты лечения. Все чаще мы в контексте интенсивной терапии говорим о том, что центром лечения должна быть семья: с помощью инновационного медицинского оборудования мы можем сблизить больного ребенка с семьей и уменьшить страх перед интенсивной терапией. Это оборудование также облегчает работу персонала“, — рассказала руководитель отдела неонатологии Клиники Тартуского университета Анника Тиит-Весинги.

От реанимационных столов до голографических устройств

Недоношенные дети часто нуждаются в очень скорой помощи, и теперь в родильном отделении Клиники Тартуского университета есть стол для стабилизации недоношенных детей: благодаря новому решению можно поддерживать дыхание новорожденного, когда он все еще связан с матерью через пуповину. Таким образом, не нужно отделять ребенка от родителей для оказания первой помощи, и семья может быть рядом с ребенком, касаться его, гладить и даже перерезать пуповину.