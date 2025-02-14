Детский фонд приобрел для Клиники Тартуского университета медицинские устройства на сумму четверть миллиона евро
Детский фонд Клиники Тартуского университета приобрел в прошлом году с помощью пожертвований от предприятий и частных лиц 11 новых медицинских приборов для детского отделения Клиники и отделения интенсивной терапии для новорожденных и детей, некоторые из них помогают спасать жизни именно недоношенным детям. Кроме того, были улучшены зоны ожидания и некоторые кабинеты, которые стали более удобными для детей. Общая стоимость составила 304 000 евро.
„Для Детского фонда очень важно, чтобы у детей в Эстонии были максимально хорошие возможности для лечения и максимально хорошая медицинская среда, и каждый год мы вместе с нашими замечательными жертвователями приходим на помощь, приобретая те устройства и вспомогательные средства, которых больше всего не хватает в детской клинике. У нас есть и одна мечта: если бы государство не взимало с нас 22% НДС на эти устройства, мы могли бы сделать еще больше добрых дел для маленьких пациентов“, — сказала руководитель поддержки и член правления Детского фонда клиники Тартуского университета Эвели Ильвес.
„Интенсивная терапия для новорожденных и детей сделала огромный шаг вперед за последние 20 лет. Улучшились функции и качество медицинских устройств, а также результаты лечения. Все чаще мы в контексте интенсивной терапии говорим о том, что центром лечения должна быть семья: с помощью инновационного медицинского оборудования мы можем сблизить больного ребенка с семьей и уменьшить страх перед интенсивной терапией. Это оборудование также облегчает работу персонала“, — рассказала руководитель отдела неонатологии Клиники Тартуского университета Анника Тиит-Весинги.
От реанимационных столов до голографических устройств
Недоношенные дети часто нуждаются в очень скорой помощи, и теперь в родильном отделении Клиники Тартуского университета есть стол для стабилизации недоношенных детей: благодаря новому решению можно поддерживать дыхание новорожденного, когда он все еще связан с матерью через пуповину. Таким образом, не нужно отделять ребенка от родителей для оказания первой помощи, и семья может быть рядом с ребенком, касаться его, гладить и даже перерезать пуповину.
В отделение неонатологии поступили три открытых кувеза, которые поддерживают нужную для недоношенных детей температуру, и их дизайн удобен как для детей, так и для родителей: в отличие от закрытых кувезов семье проще заниматься ребенком, касаться его и разговаривать с ним. Также был приобретен аппарат для мониторинга уровня кислорода в мозге новорожденных и младенцев и все это безболезненно для малыша. Непрерывное наблюдение может предоставить информацию о нарушении кровообращения в тканях до появления клинических признаков или увеличения биомаркеров в анализах крови.
Отделение кардиохирургии вскоре получит специальный стол, предназначенный для реанимации и согрева маленьких пациентов, на котором можно проводить операции на сердце и который помогает поддерживать температуру тела ребенка, чтобы избежать чрезмерных энергетических потерь после операции.
Важным дополнением в отделении интенсивной терапии для новорожденных и детей стал видеоларингоскоп, который помогает легче проводить интубацию маленьким пациентам, будь то при первичной стабилизации, реанимации или операции. Видеоларингоскоп также является важным инструментом для обучения студентов и резидентов в университете. Также в клинику поступил новый аппарат для анализа и определения хлоридов пота, два устройства для фототерапии при желтухе новорожденных и обогревательная кровать для близнецов, где слишком рано родившиеся братья-сестры могут согреваться рядом.
Для того чтобы детям было легче переносить визиты к врачу и порой неприятные или болезненные процедуры, были обновлены зоны ожидания и кабинеты детской клиники. Там теперь есть электромобили, интерактивные игровые столы и доски, лабиринты, а также привлекающие внимание голографические устройства, карусели для кроваток, проекторы и даже три пары очков виртуальной реальности.
Вместе с сотнями частных жертвователей значительный вклад в улучшение условий для лечения детей внесли предприятия Selver, Baltic Agro, Žemaitijos pienas, Seiklushunt, Solifinance, Alfey Solutions, Eesti Ameerika Fond и другие.