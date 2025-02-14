В столичную больницу поступили новые высокотехнологичные кувезы для выхаживания недоношенных детей

„Любое лишнее движение сказывается на новорожденных не очень хорошо. Теперь же благодаря новым кувезам нам больше не нужно при проведении сложных процедур вынимать маленьких пациентов из привычной для новорожденных среды. Чем стабильнее среда, в которой мы можем содержать новорожденных малышей и заниматься ими, тем стабильнее будет их состояние“, — пояснила Кадри Мадар, заведующая акушерской службой отделения интенсивной терапии Женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Кувезы чаще всего используются для лечения недоношенных детей, поскольку они позволяют за считанные минуты обеспечить чувствительным к окружающей среде младенцам нужную температуру и уровень влажности. „Время в этом случае очень важно, поскольку у родившихся раньше срока детей нет достаточного запаса жира, а они очень чувствительны к колебаниям температуры“, — отметила Кадри Мадар.

Кувез имеет встроенные весы и дополнительное освещение, что облегчает проведение специальных процедур, например, забора венозной крови. При необходимости маленькому пациенту можно обеспечить подачу дополнительного кислорода. Новые кувезы будут удобны и для родителей, предоставляя более удобный доступ к ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Помимо этого, в новых кувезах для новорожденных с высоким уровнем билирубина можно проводить процедуры фототерапии.

Произведенные в США кувезы Giraffe Omnibed стали долгожданным вспомогательным средством для отделения интенсивной терапии новорожденных Женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницей. Персонал клиники прошел необходимое обучение, ознакомившись с возможностями поступивших в отделение новых кувезов.

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