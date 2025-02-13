МНЕНИЕ | Украина - не колония США, сдать ее никто не может
Сейчас многие пишут: „Трамп сдал Украину“. Украина - великая страна, а не бутылка из под пива. Никто её сдать не может. Пока украинская власть и общество не потеряли волю к сопротивлению, страна сможет бороться и побеждать, считает социолог и публицист Игорь Эйдман.
Путинская пропаганда сейчас пытается деморализовать Украину, нагнетая панические настроения в связи с последними событиями. Не будем ей помогать.
Не надо делать трагедию из того, что два старых человка полтора часа несли словесный понос по телефону. Трамп, наверное, рассказывал Путину о своих героических подвигах по возвращению в Макдональдс пластиковых трубочек, переименованию географических объектов и превращению Газы в Ривьеру. А Путин просвещал Трампа по поводу своего права первой ночи с Екатериной 2 и взаимоотношений Рюриковичей с половцами и печенегами. Два старых неадеквата остались друг другом довольны. В следующий раз договорились обсудить все эти интереснейшие темы очно, жаль, что не в палате дурдома.
Украина - не колония США и сама будет принимать любые решения.
Никаких соглашений они пока не подписали и, учитывая то, что каждый из них мнит себя полубогом и живет в собственном шизомире, до чего-то конкретного им будет трудно договориться. Скорее всего, их встреча будет столь же „продуктивна“ как многочисленные свидания Трампа и Ким Чен Ына.
Украина - не колония США (что бы там не вякала российская пропаганда) и сама будет принимать любые решения. Что может сделать против нее Трамп? Только одно - полностью прекратить ей помощь. Так он это уже, по сути, сделал. Новых пакетов помощи, по типу байденовских, от него ждать не приходиться. Разве что, в случае, если он поругается с Путиным по поводу использования пластиковых трубочек в Макдональдсе или презервативов при общении с Екатериной 2. Если это и произойдет, то вряд ли скоро.
Так что повторяю тут то, что я написал сразу после победы Трампа на выборах.
Ну попричитали и хватит, пора переходить к конструктивной повестке. Сейчас нужно срочно, не дожидаясь неизбежных проблем, начинать работу по созданию европейской коалиции по поддержке Украины, автономную от США (такая работа уже активно ведется, см. последнее заявление семи крупнейших европейских стран и главы Еврокомиссии об усилении поддержки Украины). У старушки Европы деньги есть и оружие тоже. И она кровно заинтересована в том, чтобы Украина выстояла, иначе следующей будет сама Европа. Есть особо мотивированные богатейшие страны - Норвегия, например.
Раньше европейцы привычно надеялись на США. Сейчас надеяться не на кого. Придется самим брать ответственность за безопасность на континенте - помогать Украине не вслед за США, а играть в этом деле первую скрипку. Только в этом спасение Украины и самой Европы.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!