ВИДЕО | Кристен Михал: для России переговоры - это возможность перегруппироваться

„Наши принципы остаются неизменными уже долгое время. Любые переговоры, касающиеся безопасности Европы, должны проводиться именно в Европе, а не с участием кого-то другого. Во-вторых, все, что касается Украины, должно происходить с участием Украины“, — сказал Кристен Михал, добавив, что насильственное изменение границ, по его мнению, неприемлемо.

По словам Михала, хороший результат на переговорах возможен только в том случае, если Украина будет на максимально сильной позиции. Это, по его словам, может быть обеспечено через помощь, поступающую из Европы.

„Ранее высказанные Трампом утверждения исходят из модели, что успех переговоров всё же приходит через то, что Украина окажется на более сильной позиции. Я надеюсь, что так и будет“, — сказал Михал.

Михал отметил, что Путин и Россия не изменили свои цели. По его мнению, период переговоров — это время для отдыха, возможность перегруппироваться. „Мы не должны позволить этому произойти. Это позиция всей Европы“, — сказал Михал.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить