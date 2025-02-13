13.02.2025, 15:55
ФОТО | Король Нидерландов Виллем-Александр с кратким визитом прибыл в Эстонию(5)
Примерно в 14:30 в аэропорту Эмари приземлился самолет, на борту которого находился король Нидерландов Виллем-Александр.
Король прилетел в Эстонию, чтобы посетить участвующее в Балтийской миссии воздушной безопасности подразделение Нидерландов. Он также встретится с командующим вооруженными силами Эстонии Андрусом Мерило.
Через несколько часов солдаты проведут тренировочный полет при непосредственном участии короля.
Это краткосрочный визит. Уже вечером король вернется из Эмари в Голландию, в Гаагу, где находится его резиденция.
Виллем-Александр ранее посещал Эстонию дважды: в 2002 году в качестве наследного принца (17–18 июня) и в 2018 году как король (12–13 июня).