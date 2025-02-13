ФОТО | Король Нидерландов Виллем-Александр с кратким визитом прибыл в Эстонию

Король прилетел в Эстонию, чтобы посетить участвующее в Балтийской миссии воздушной безопасности подразделение Нидерландов. Он также встретится с командующим вооруженными силами Эстонии Андрусом Мерило.

Через несколько часов солдаты проведут тренировочный полет при непосредственном участии короля.

Это краткосрочный визит. Уже вечером король вернется из Эмари в Голландию, в Гаагу, где находится его резиденция.

Виллем-Александр ранее посещал Эстонию дважды: в 2002 году в качестве наследного принца (17–18 июня) и в 2018 году как король (12–13 июня).

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