13.02.2025, 15:15
Украинский эксперт: Путин флиртует с Трампом, в надежде, что сможет управлять им
Ни перемирия, ни мира не будет
ФОТО: | © Artem Priakhin / SOPA Images
„Украинское общество сейчас сильно деморализовано“, — говорит политолог Евгений Магда в интервью Forte.
Европейские политики оперативно отреагировали на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, а также на заявления Трампа о том, что возвращение утраченных Украиной территорий нереалистично. Многие европейские лидеры подчеркнули, что мирные переговоры невозможны без участия Украины и Европы. Кроме того, подобные высказывания еще до начала переговоров были расценены как опасная уступка России.
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