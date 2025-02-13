Украинский эксперт: Путин флиртует с Трампом, в надежде, что сможет управлять им

Европейские политики оперативно отреагировали на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, а также на заявления Трампа о том, что возвращение утраченных Украиной территорий нереалистично. Многие европейские лидеры подчеркнули, что мирные переговоры невозможны без участия Украины и Европы. Кроме того, подобные высказывания еще до начала переговоров были расценены как опасная уступка России.