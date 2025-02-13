Мнение
13.02.2025, 15:15

Украинский эксперт: Путин флиртует с Трампом, в надежде, что сможет управлять им

 
Ни перемирия, ни мира не будет
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
ФОТО: Artem Priakhin | © Artem Priakhin / SOPA Images

„Украинское общество сейчас сильно деморализовано“, — говорит политолог Евгений Магда в интервью Forte.

Европейские политики оперативно отреагировали на телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, а также на заявления Трампа о том, что возвращение утраченных Украиной территорий нереалистично. Многие европейские лидеры подчеркнули, что мирные переговоры невозможны без участия Украины и Европы. Кроме того, подобные высказывания еще до начала переговоров были расценены как опасная уступка России.

Собравшиеся в Париже министры иностранных дел европейских стран, включая представителей Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании, подтвердили, что увеличат помощь Украине и поддержат её территориальную целостность. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас подчеркнула, что независимость Украины и ее границы не являются предметом переговоров, а Европа должна играть ключевую роль в возможных мирных переговорах.

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