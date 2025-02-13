Благодаря поддержке от Таллинна, 8000 детей и подростков смогут принять участие в летних лагерях

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин отметил, что в этом году благодаря городской поддержке 8 000 детей и подростков смогут принять участие в летних лагерях, на что выделено 196 000 евро. „Летние каникулы в Эстонии довольно продолжительные. Многочисленные исследования показывают, что именно в этот период академическое развитие детей из социально менее обеспеченных семей может значительно замедлиться. Таллинн стремится создать условия, в которых молодые люди смогут развиваться, учиться и общаться в поддерживающей среде молодежных лагерей. Чтобы сделать их доступнее, город предоставляет субсидию в размере 4 евро в день на каждого ребенка, что снижает финансовые затраты для семей и усиливает образовательную и оздоровительную значимость летнего отдыха“, – сказал Яшин.