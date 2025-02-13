Благодаря поддержке от Таллинна, 8000 детей и подростков смогут принять участие в летних лагерях
Таллиннский департамент образования выделит 196 000 евро на поддержку летних молодежных лагерей в период школьных каникул.
Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин отметил, что в этом году благодаря городской поддержке 8 000 детей и подростков смогут принять участие в летних лагерях, на что выделено 196 000 евро. „Летние каникулы в Эстонии довольно продолжительные. Многочисленные исследования показывают, что именно в этот период академическое развитие детей из социально менее обеспеченных семей может значительно замедлиться. Таллинн стремится создать условия, в которых молодые люди смогут развиваться, учиться и общаться в поддерживающей среде молодежных лагерей. Чтобы сделать их доступнее, город предоставляет субсидию в размере 4 евро в день на каждого ребенка, что снижает финансовые затраты для семей и усиливает образовательную и оздоровительную значимость летнего отдыха“, – сказал Яшин.
В лагерях, получивших поддержку от города, могут принять участие дети и молодежь от 7 до 19 лет, чьим местом жительства согласно регистру народонаселения является Таллинн. Финансовая поддержка распространяется на лагеря с проживанием, которые проводятся за пределами административной территории Таллинна. Минимальная продолжительность смены – 6 дней.
Крайний срок подачи заявок вместе с необходимыми дополнительными документами – 15 марта (включительно). Информацию о поддержке можно найти здесь.
Лагеря, получающие субсидирование, должны обладать действующей лицензией, а их вожатые и руководители – иметь соответствующую квалификацию. До 10 апреля проводится онлайн-обучение для вожатых и руководителей молодежных лагерей, желающих пройти профессиональную подготовку или повысить свою квалификацию. По окончании курса необходимо сдать экзамен или предоставить документы о повышении квалификации. Успешное завершение обучения подтверждает право работать вожатым или руководителем лагеря.
Зарегистрироваться на курс можно до 31 марта по ссылке.