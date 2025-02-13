Таллинн намерен построить новое здание детского сада в Кесклинне

„Исходя из принципа 15-минутного города, важно, чтобы для жителей столицы все основные услуги, включая места в детских садах, были доступны рядом с домом. В новом здании детского сада „Пяйкесеянку“ будет предусмотрено семь групп вместо прежних четырех, а современная планировка сада позволит создать современные условия как для детей, так и для педагогов“, – сказала вице-мэр Мадле Липпус.

Участок по адресу Инвалийди, 5 площадью 0,31 гектара расположен в районе Веэренни, в квартале между улицами Магазини, Херне и Рави, в конце тупиковой улицы Инвалийди. В настоящее время на этом участке находится двухэтажное здание детского сада „Пяйкесеянку“ с высоким цокольным этажом, которое не соответствует современным требованиям. Согласно экспертной оценке, его реконструкция и перепланировка были бы нецелесообразны. Поэтому старое здание планируется снести и построить на его месте новый детский сад.

В предложении по инициированию детальной планировки планируется строительство двухэтажного здания детского сада с цокольным этажом на семь групп и уличной территории. Точное распределение помещений, размер здания и архитектурное решение будут определены в процессе проектирования. Планировку разработает Таллиннский департамент городского планирования.

Инициирование планировки соответствует общей планировке Таллинна и тематической планировке культурно-исторических территорий застройки Кесклинна.

Посмотреть детальную планировку можно по ССЫЛКЕ.

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