Стало известно, кто станет новым генеральным директором Telia Eesti
Генеральным директором Telia Eesti с 1 марта 2025 года станет Андре Виссе, который пока исполняет обязанности генерального директора компании, а также является ее технологическим директором. Андре Виссе введет в должность Гедре Каминскайте-Салтерс, глава Telia Baltics и член руководства Telia Company.
Андре Виссе поступил на работу в Telia Eesti в 2013 году и занимал ряд должностей, связанных с управлением бизнесом и технологиями. С 2019 года он работает технологическим директором и членом руководства Telia Eesti. Первого февраля 2025 года Андре Виссе назначен временным главой Telia Eesti после того, как его предшественник Хольгер Хальянд возглавил финское подразделение Telia.
Патрик Хофбауэр, президент и генеральный директор Telia Company: „Назначение Андре – важный шаг для нашего бизнеса в Эстонии. Его стратегическое мышление и понимание стремительного развития цифровых технологий помогут нам модернизировать компанию и поддерживать технологическое развитие Эстонии. Решительный и целеустремленный стиль управления Андре позволит нам использовать новые возможности, укрепить отношения с клиентами и содействовать новаторству и производительности“.
Гедре Каминскайте-Салтерс, руководитель Telia Baltics: „Мне очень приятно приветствовать Андре в качестве нового руководителя Telia Eesti. Он стал ключевой фигурой в формировании нашего лидерства в сфере 5G, в результате чего покрытие сети Telia 5G на сегодня охватывает более 92% населения Эстонии. Способность Андре вдохновлять команду и повышать производительность высоко ценится во всей организации. Я уверена, что вместе с нашими талантливыми эстонскими коллегами Андре создаст новые возможности, которые принесут клиентам еще большую ценность, укрепив при этом роль Telia на пути быстрого цифрового развития Эстонии“.
По словам Андре Виссе, он очень рад возглавить компанию, которая вносит столь важную роль в жизнь общества и формирование местного цифрового сообщества в целом.
„Миссия Telia – сделать Эстонию лучшим местом для жизни и работы, и мы каждый день прилагаем для этого усилия. Технологический прогресс никогда в истории не был таким быстрым, как сегодня, что означает для нашей сферы деятельности, с одной стороны, большие проблемы, но с другой – огромные возможности. В этой гибкой развивающейся среде процветают те технологические компании, которые всегда обращены лицом к клиенту. Тем более приятно видеть, что наши клиенты высоко ценят качественные услуги и понимают ценность цифровых решений. К тому же в Telia работают замечательные люди, которыми можно гордиться, с которыми можно преодолевать трудности и вместе формировать историю успеха цифрового развития Эстонии“, – отметил Виссе.