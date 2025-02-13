ВИДЕО | Автомобиль въехал в толпу в Мюнхене, есть пострадавшие

Автомобиль въехал в толпу в Мюнхене, есть пострадавшие. Об этом сообщает городская полиция в соцсети X . „На месте происшествия автомобиль врезался в группу людей. Несколько человек получили ранения“, - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, в результате наезда пострадали не менее 28 человек, несколько из них получили травмы средней и тяжелой степени. Судя по кадрам с места происшествия, обнародованным в соцсетях, водитель находился за рулем автомобиля Mini Cooper.

Медиакомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что машина въехала в участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в толпу. Другие свидетели утверждают, что полиция стреляла в водителя. В свою очередь в полиции сообщили, что водитель жив и взят под стражу. Позже стало известно, что автомобилем управлял 24-летний афганец, который находится в Германии в статусе просителя политического убежища. Ранее его задерживали за кражи и незаконные сделки с наркотиками.