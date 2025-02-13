МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | „Тартуский университет“ разгромил „Авис Утилитас“ и вышел в финал Кубка Эстонии по баскетболу

Игра началась с рывка обеих команд на 7:0 — сначала в пользу хозяев, затем в пользу гостей. За 1 минуту 58 секунд до конца первой четверти тартуская команда потеряла литовского защитника Каролиса Гедройца из-за травмы, вероятно, связанной с лодыжкой. Первая четверть завершилась в пользу хозяев — 24:20.

Во второй четверти Ямир Харрис забросил два трёхочковых, увеличив преимущество тартуской команды до 12 очков — 34:22. На счете 43:30 Харрис покинул поле с травмой, и Айвар Куусмаа выпустил 20-летнего Рандо Рооса, который сразу добавил три очка, увеличив отрыв до 46:34. На перерыв команды ушли при счете 46:38 в пользу хозяев.