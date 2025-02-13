13.02.2025, 14:06
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | „Тартуский университет“ разгромил „Авис Утилитас“ и вышел в финал Кубка Эстонии по баскетболу
Матч в записи
ФОТО: | Siim Solman solman.yx.ee siimsolman@gmail.com
В четверг, 13 февраля, в полуфинале Кубка Эстонии по баскетболу команда „Тартуский университет“ обыграла „Авис Утилитас“ из Рапла со счетом 100:68.
Игра началась с рывка обеих команд на 7:0 — сначала в пользу хозяев, затем в пользу гостей. За 1 минуту 58 секунд до конца первой четверти тартуская команда потеряла литовского защитника Каролиса Гедройца из-за травмы, вероятно, связанной с лодыжкой. Первая четверть завершилась в пользу хозяев — 24:20.
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