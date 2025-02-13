После инцидента с пьяной ездой исполнительный директор чемпионата Европы по баскетболу подал в отставку

Яниченокс проинформировал правление ЛБС, что причастен к произошедшему 8 февраля дорожно-транспортному происшествию, был временно задержан, а теперь у него зарегистрирован лист нетрудоспособности.

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация, 8 февраля Яниченокс был задержан Государственной полицией за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе общественных отношений Госполиции агентству LETA сообщили, что 8 февраля после 16 часов полиция получила вызов на ул. Элизабетес, 55, в Риге, где произошло столкновение между автомобилем, которым управлял некий человек, и припаркованной автомашиной.

Ни одно лицо в результате происшествия не пострадало. При этом установлено, что водитель двигавшегося автомобиля сел за руль с концентрацией алкоголя в крови в объеме 2,33 промилле. Виновный был задержан.

В связи с этим инцидентом начат уголовный процесс, а по факту ДТП начат административный процесс.

Правление ЛБС одобрило просьбу Яниченокса о приостановке его деятельности в качестве исполнительного директора чемпионата Европы по баскетболу, чтобы не навредить репутации баскетбола и процессу подготовке турнира. До полного выяснения обстоятельств исполняющим обязанности исполнительного директора назначен генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрус.

Яниченок с лета 2023 года был исполнительным директором предстоящего в этом году в Риге чемпионата Европы по баскетболу, а до этого с 2020 года работал директором Латвийской баскетбольнй лиги. Как игрок сборной Яниченокс завершил карьеру в 2019 году.

Экс-защитник провел в профессиональном баскетболе 20 лет. В последнем сезоне Яниченокс выступал за рижский ВЭФ, выиграв с ним чемпионат Латвии.

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