В Германии вынесли приговоры по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера

В процессе по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера окружной суд Вупперталя приговорил главного обвиняемого, 53-летнего жителя города, к тюремному сроку в три года, а его сына — к шести месяцам условного заключения. Обвиняемые требовали 15 миллионов евро, угрожая опубликовать личные фото и видео Шумахеров. На скамье подсудимых оказался также бывший сотрудник охранной фирмы, который наблюдал за виллой Шумахера в Швейцарии, и был приговорен к двум годам условного заключения.

Однако дело привлекло внимание не только приговором, но и спором о роли охранника, которого признали пособником, а не преступником. Коринна Шумахер требовала для него максимального наказания — 4 года тюрьмы, утверждая, что он украл фото- и видеоматериалы, ставшие основой для шантажа. Адвокат семьи Шумахера заявил, что они намерены подать апелляцию, в частности, по вопросу о квалификации действий охранника.

Также было известно, что сообщники украли более 1500 фото, видео и медицинских документов, требуя деньги в обмен на их нераспространение. Местонахождение жесткого диска с украденными материалами остается неизвестным, что еще больше усугубляет ситуацию.

Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы при падении во время катания на горных лыжах в Мерибеле в декабре 2013 года. Вследствие этого он долго находился в коме, а после того, как пришел в себя, последствия травмы и искусственной комы существенно повлияли на его здоровье. С тех пор он не появлялся на публике, и его семья тщательно охраняет любую информацию о его состоянии. С момента инцидента родственники Шумахера предпринимают строгие меры для защиты личной информации. Например, на свадьбе его старшей дочери Джины-Марии в прошлом году у гостей собирали телефоны и просили подписать документы о неразглашении, чтобы избежать утечек.

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира Формулы-1, признан одним из величайших гонщиков в истории этого спорта. Он является обладателем множества рекордов чемпионата мира Формулы-1, включая рекорды по числу быстрых кругов (77) и по количеству чемпионских титулов подряд (5). Шумахер также занимает второе место по числу побед (91), подиумов (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям только Льюису Хэмилтону.

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