Уважаемый премьер-министр Кристен Михал!

Правительство не должно перекладывать на налогоплательщиков бремя грандиозного и дорогостоящего блефа министра климата Йоко Алендер, которая планирует выделить государственное финансирование на проект подземного водонакопителя в Палдиски.

Предприниматель, ходатайствующий о выделении огромных сумм из государственного бюджета на реализацию проекта, направил министру климата подтверждающее свои цели исследование, которое содержит как явно неверные данные, так и ошибки в отношении простейших единиц измерения и стандартов объема. Очевидно, что неверные данные в исследовании использовались для того, чтобы продемонстрировать правительству проект в контексте, подходящем ходатайствующему о государственном финансировании предпринимателю.

К сожалению, под вывеской TalTech был выпущен вводящий в заблуждение документ, основанный на неверных данных, что не делает чести нашему флагману инженерной мысли.

Представитель Energiasalv Пеэп Сийтам назвал сумму, которую предприятие надеется получить из кармана налогоплательщиков. Как он сообщил ERR, государство должно потратить в общей сложности около 525 миллионов евро в течение 15 лет.

27 января министр климата заявила, что рассматривает возможность государственной поддержки строительства в Палдиски подземного водонакопителя мощностью 500 МВт, предложенного обществом с ограниченной ответственностью Energiasalv.

С целью обоснования выделения бюджетных средств было сформулировано ошибочное утверждение о том, что шахта по добыче гнейса (горная порода, состоящая из полевых шпатов, кварца и темноцветных минералов - ред.) в Палдиски сможет на десятилетия заместить потребность строительного сектора в известняке, при этом воздействие на окружающую среду будет гораздо меньше, чем при традиционной добыче. Параллельно с этим якобы может осуществляться накопление в беспрецедентных масштабах энергии, необходимой для обеспечения энергетической безопасности Эстонии.