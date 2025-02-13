Правда ли, что USAID спонсировало визиты американских знаменитостей в Украину?
После того, как новая американская администрация приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID) и объявила о проведении аудита его деятельности, в русскоязычном интернете распространились многочисленные утверждения о якобы скрывавшихся от широкой публики тратах правительства Соединённых Штатов. Одно из утверждений касалось поездок в Украину голливудских актёров и актрис
5 февраля в Сети появилось множество публикаций о том, что USAID якобы платило голливудским актёрам и актрисам, чтобы те во время войны посещали Украину и таким образом поддерживали популярность президента страны Владимира Зеленского у американской аудитории. Среди таких знаменитостей — Анжелина Джоли, Орландо Блум, Шон Пенн, Бен Стиллер и Жан-Клод Ван Дамм. Со ссылкой на ресурс E! News называются и предполагаемые гонорары за их поездки — миллионы, а иногда и десятки миллионов долларов.Новость широко разошлась в Telegram, где наиболее популярные посты выпустили каналы „Прямой эфир“ (757 000 на момент написания этого разбора), „Саня во Флориде“ (503 000), „Nе.Сахар“ (245 000), „МиГ России“ (229 000), Colonelcassad (204 000), „Россия сейчас“ (186 0000), „Белорусский силовик“ (172 000), „Осташко! Важное“ (161 000), „Сериаломан Z️“ (152 000), Voblya (146 000), „Царьград-ТВ“ (82 000), „Захар Прилепин“ (80 000) и „Соболев Live“ (63 000). Среди российских СМИ о предполагаемых гонорарах американских звёзд за их поездки в Украину рассказали „Газета.ru“, RT, „Аргументы и факты“, „Российская газета“, „Вести“, EADaily (дважды), Life.ru, „Военное обозрение“ и News.ru.Аналогичные записи стали вирусными и на английском языке — в соцсети X новость распространили в числе прочих Илон Маск (4,2 млн просмотров) и сын президента США Дональд Трамп — младший (454 000). Среди немецкоязычной аудитории популярным оказался твит депутата Европарламента от ультраправой партии „Альтернатива для Германии“ Максимилиана Кра (323 000).
С начала полномасштабного российского вторжения Украину действительно посещали с гуманитарной миссией голливудские знаменитости, перечисленные в упомянутых выше заметках. Так, после 24 февраля 2022 года Шон Пенн приезжал туда несколько раз и снял о российско-украинской войне документальный фильм „Суперсила“. Анжелина Джоли, Бен Стиллер (как посол доброй воли ООН) и Жан-Клод Ван Дамм ездили в Украину весной, летом и зимой 2022-го соответственно, а Орландо Блум (как посол доброй воли ЮНИСЕФ) — весной 2023 года.
О том, что эти визиты на самом деле оплачивало USAID, якобы сообщила E! News — новостная служба E!, развлекательной кабельной сети из США. В многочисленных публикациях на эту тему также приводился 36-секундный англоязычный ролик с фирменной символикой этой передачи. В нём говорилось:
„USAID спонсировало визиты американских знаменитостей в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Анжелина Джоли [получила] $20 млн, Шон Пенн — $5 млн, Жан-Клод Ван Дамм — $1,5 млн, Орландо Блум — $8 млн, Бен Стиллер — $4 млн. Это было сделано для повышения популярности Зеленского среди зарубежной аудитории, особенно в США. Участие знаменитостей облегчило координацию программ финансирования для Украины во время конфликта“.
„Проверено“ изучило официальный сайт, а также верифицированные аккаунты E! News в соцсетях (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X) и не нашло там ни сам вирусный ролик, ни подобную новость о спонсировании поездок звёзд в Украину. Кроме того, мы посмотрели последние десять видео, в которых использовано аналогичное оформление, и обнаружили несколько различий в сравнении с распространяемой записью. Например, все слова, относящиеся к самостоятельным частям речи, в надписях в аналогичных роликах пишутся с прописной буквы, а в ролике о USAID многие из них начинаются со строчных. Различаются и использованные шрифты, что особенно заметно по буквам l, e, s и g — авторы фейков часто совершают такую ошибку, поскольку почти никогда не могут верно подобрать правильный шрифт. Фамилия одной из звёзд в вирусном видео и вовсе написана неверно (Van Damm вместо Van Damme). В нижнем правом углу заметен логотип E! News, который в этом месте расположен в роликах программы с другим оформлением.
Кроме того, ни в одном найденном „Проверено“ видео от E! News не использовалась закадровая озвучка с подобным женским голосом. Мы проанализировали аудиодорожку вирусной записи с помощью ИИ-детектора от компании Hive и получили результат, согласно которому с вероятностью в 99,9% в ролике звучала сгенерированная компьютером речь, а не голос реального человека.
Вечером 5 февраля о своём гонораре от USAID высказался Бен Стиллер. В соцсети X артист написал, что эта новость — ложь, исходящая от российских СМИ. „Я полностью финансировал свою гуманитарную поездку в Украину самостоятельно. Не было никакого финансирования со стороны USAID и уж тем более никакого гонорара. Ложь на 100%“, — заявил Стиллер. Спустя несколько минут он опубликовал похожий твит в ответ на пост бывшей адвокатессы Трампа Сидни Пауэлл, где ещё раз назвал информацию из вирусного ролика полной неправдой.
Примечательно, что позднее об этих постах артиста написали и некоторые российские СМИ, упомянутые в начале этого разбора. Среди них — „Аргументы и факты“, News.ru и „Газета.ru“. При этом более ранние заметки этих изданий, в которых говорится об оплате визитов со стороны USAID, по-прежнему доступны на их сайтах в неизменном виде.
6 февраля журналист-фактчекер агентства AFP Билл Маккарти рассказал, что получил комментарий от представителя E! News. По его словам, ролик не подлинный и не был создан сотрудниками программы. Издание The Hollywood Reporter поделилось аналогичным заявлением NBC Universal — материнской компании телесети E!. В тот же день Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выпустило заявление, согласно которому Бен Стиллер не получает компенсацию за свою деятельность в качестве посла доброй воли и сам оплачивает свои поездки. Согласно своду принципов ООН, посланникам мира и послам доброй воли не платят гонорары, но им может быть предоставлена символическая выплата в размере $1 в год, а также возмещены командировочные и суточные расходы, когда они совершают поездки от имени организации. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также 6 февраля написал в X, что вирусное видео — „полная чушь“.
7 февраля Маккарти поделился ответом адвоката актера Шона Пенна Мэтью Розенгарта, который заявил, что вирусный ролик об оплате визита актёра в Украину полностью ложный. По словам юриста, финансирование USAID никогда не использовалось для оплаты поездки его клиента, который взял все расходы на себя. Адвокат добавил: „Если эти ложные, безрассудные и клеветнические заявления будут продолжаться, Пенн предпримет все необходимые юридические действия, включая возможное начало судебного процесса“.
Согласно плашке Community Notes, оставленной под одним из вирусных постов в X, изначально ложная информация появилась на ресурсах телеканала „Царьград“. Провоенный Telegram-канал „Рыбарь“, ранее неоднократно распространявший прокремлёвскую дезинформацию, также назвал ролик фейком и написал, что не смог найти в документах USAID упоминаний о подобных выплатах. Авторы канала утверждают, что первоисточником новости якобы оказалась пара пользователей X. Однако самые ранние публикации с поддельным видео, которые смогло отследить „Проверено“, появились 5 февраля 2025 года в трёх прокремлёвских русскоязычных Telegram-каналах: „Кот Костян“ (299 000 просмотров), „Медведь“ (11 000) и „Одесса zа победу!“ (5000) в 12:08, 12:40 и 12:43 по московскому времени соответственно. Ранее все три этих канала становились первоисточниками многих вирусных антиукраинских фейков, среди которых сфабрикованные фото, видео и скриншоты.
Таким образом, сообщения о многомиллионных гонорарах, которые якобы получили голливудские звёзды, посетившие Украину во время войны, не соответствуют действительности. Эта информация опирается на сфабрикованный с помощью искусственного интеллекта ролик, который впервые появился в прокремлёвских Telegram-каналах.
Итог: Фейк