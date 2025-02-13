Правда ли, что USAID спонсировало визиты американских знаменитостей в Украину?

„Проверено“ изучило официальный сайт, а также верифицированные аккаунты E! News в соцсетях (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X) и не нашло там ни сам вирусный ролик, ни подобную новость о спонсировании поездок звёзд в Украину. Кроме того, мы посмотрели последние десять видео, в которых использовано аналогичное оформление, и обнаружили несколько различий в сравнении с распространяемой записью. Например, все слова, относящиеся к самостоятельным частям речи, в надписях в аналогичных роликах пишутся с прописной буквы, а в ролике о USAID многие из них начинаются со строчных. Различаются и использованные шрифты, что особенно заметно по буквам l, e, s и g — авторы фейков часто совершают такую ошибку, поскольку почти никогда не могут верно подобрать правильный шрифт. Фамилия одной из звёзд в вирусном видео и вовсе написана неверно (Van Damm вместо Van Damme). В нижнем правом углу заметен логотип E! News, который в этом месте расположен в роликах программы с другим оформлением.