Пловец Крегор Цирк проведет соревнования в свою честь: они поднимут эстонское плавание на новый уровень
Занявший седьмое место на прошлогодних Олимпийских играх Крегор Цирк проведет в своём родном городе Тарту соревнования по плаванию Zirk Swim Cup. Спортсмен убеждён, что поднимет организацию соревнований в Эстонии на качественно новый, совершенно иной уровень.
На соревнования Zirk Swim Cup, которые состоятся в эти выходные в Тарту, зарегистрировались около 300 пловцов. Среди главных участников — лучшая спортсменка Эстонии прошлого года Энели Ефимова, а также олимпийцы из Словакии Рихард Надь и Тамара Потоцкая. Также на старт выйдут действующие чемпионы Эстонии.
„В идеале я бы хотел привлечь больше ведущих пловцов из-за границы, но есть множество причин, почему многие мои хорошие друзья не участвуют в этом году“, — рассказал Крегор Цирк за несколько дней до старта соревнований, которые пройдут в бассейне Aura. По его словам, у некоторых спортсменов уже есть обязательства по соревновательному календарю, другие взяли паузу в соревнованиях, как и он сам. Кроме того, есть неопределённость относительно самого события, а также проблемы с логистикой.
25-летний Крегор Цирк уверенно заявляет, что предстоящие соревнования станут самыми зрелищными и захватывающими в истории эстонского плавания. „Если я за что-то берусь, то вкладываю в это всю свою душу. Уверен, что уровень организации Zirk Swim Cup не просто поднимет эстонские соревнования по плаванию на новый уровень, а выведет их на совершенно другой уровень по сравнению с прочими местными турнирами“.
Цирк рассказал, что организовать эти соревнования его побудило наблюдение за плаванием в Эстонии, где, по его мнению, соревнования остаются неизменными. Он отметил, что, хотя иногда меняются порядок дисциплин или появляются новые спонсоры, инноваций не хватает. Планируется пригласить диджея, организовать световое шоу, пушку с дымом, специальные инструменты для болельщиков и полностью изменить расположение бассейна, чтобы улучшить логику движения спортсменов.
Цирк надеется, что его турнир вдохнёт новую жизнь в плавание, привлечёт больше зрителей и станет импульсом для других организаторов соревнований в Эстонии. Он уверен, что для развития спорта необходимо двигаться вперёд и иногда быть первым, кто закладывает этот фундамент.
Счастливые лица и бесплатный вход
Цирк считает соревнования успешными, если на лицах участников будут радость и удовлетворение, но при этом подчёркивает, что это всё-таки спортивное мероприятие. „Итоги можно подводить после турнира, но я с удовольствием дам советы пловцам или помогу, если будет свободное время между организационными моментами“, — сказал он.
Он также отметил, что Zirk Swim Cup — это длительный проект, и главная цель — начать его успешно. „У меня есть несколько идей для будущего, но сейчас мы сосредотачиваемся на этих соревнованиях“, — подчеркнул Цирк, который начал свою спортивную карьеру именно в бассейне Aura.
Как организатор, Цирк уделил особое внимание зрителям. „На обычных соревнованиях трибуны заняты пловцами и тренерами, а на моем турнире они будут только для зрителей. Paper Mill предложит качественный кофе, а молодые фанаты смогут поиграть в настольный футбол. Также для всех, кто посетит финал, на сиденьях будут лежать надувные палки, чтобы поддерживать спортсменов“, — рассказал он.
Финальные старты начнутся как в субботу, так и в воскресенье в 17:00, и вход на мероприятие будет бесплатным.