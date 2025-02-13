Пловец Крегор Цирк проведет соревнования в свою честь: они поднимут эстонское плавание на новый уровень

На соревнования Zirk Swim Cup, которые состоятся в эти выходные в Тарту, зарегистрировались около 300 пловцов. Среди главных участников — лучшая спортсменка Эстонии прошлого года Энели Ефимова, а также олимпийцы из Словакии Рихард Надь и Тамара Потоцкая. Также на старт выйдут действующие чемпионы Эстонии.

„В идеале я бы хотел привлечь больше ведущих пловцов из-за границы, но есть множество причин, почему многие мои хорошие друзья не участвуют в этом году“, — рассказал Крегор Цирк за несколько дней до старта соревнований, которые пройдут в бассейне Aura. По его словам, у некоторых спортсменов уже есть обязательства по соревновательному календарю, другие взяли паузу в соревнованиях, как и он сам. Кроме того, есть неопределённость относительно самого события, а также проблемы с логистикой.

25-летний Крегор Цирк уверенно заявляет, что предстоящие соревнования станут самыми зрелищными и захватывающими в истории эстонского плавания. „Если я за что-то берусь, то вкладываю в это всю свою душу. Уверен, что уровень организации Zirk Swim Cup не просто поднимет эстонские соревнования по плаванию на новый уровень, а выведет их на совершенно другой уровень по сравнению с прочими местными турнирами“.

Цирк рассказал, что организовать эти соревнования его побудило наблюдение за плаванием в Эстонии, где, по его мнению, соревнования остаются неизменными. Он отметил, что, хотя иногда меняются порядок дисциплин или появляются новые спонсоры, инноваций не хватает. Планируется пригласить диджея, организовать световое шоу, пушку с дымом, специальные инструменты для болельщиков и полностью изменить расположение бассейна, чтобы улучшить логику движения спортсменов.

Цирк надеется, что его турнир вдохнёт новую жизнь в плавание, привлечёт больше зрителей и станет импульсом для других организаторов соревнований в Эстонии. Он уверен, что для развития спорта необходимо двигаться вперёд и иногда быть первым, кто закладывает этот фундамент.

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