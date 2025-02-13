Штраф 6400 евро: закон, призванный обуздать владельцев агрессивных собак, может вступить в силу уже весной

„В Эстонии серьезной проблемой являются частые нападения собак, в результате чего получают повреждения люди и другие собаки. За этим стоят безрассудные владельцы собак, чьи животные держат общество в страхе. Несчастным случаям часто что-то предшествует: например, обращения соседей не дали никаких результатов, поскольку ни местные органы власти, ни полиция не имеют достаточных полномочий, чтобы призвать к порядку владельцев, которые неоднократно нарушают правила. Цель состоит в том, чтобы предоставить местным органам власти четкие и недвусмысленные полномочия для превентивных и решительных действий, включая право при необходимости право штрафные санкции в размере до 6400 евро“, — сказал Раймонд Кальюлайд.

По словам Тийта Марана, сегодня руки местных органов власти в вопросе привлечения к ответственности беспечных владельцев собак связаны. „Есть немало случаев, когда всем известно, что разгуливающие без привязи собаки злые и агрессивные, а местное самоуправление может только объяснять и убеждать, что не оказывает никакого воздействия на владельца. Начинать действовать можно только тогда, когда кто-то уже пострадал“, — сказал Маран.

„Штраф — это крайняя мера. Штраф будет тогда, когда разговоры с человеком, объяснения, возбуждение производства и вынесение предписаний не помогают“, — добавил он.

В 2024 году полиция выехала на более чем 1300 вызовов с участием животных, в 550 случаях речь шла о собаках. В общей сложности было начато более 70 производств о проступке.

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